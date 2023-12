Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 16 al 22 dicembre 2023 ci svelano che Demir – subito dopo aver fatto pace con Fikret – viene portato via con la forza da alcuni uomini armati che irrompono a villa Yaman. Züleyha è disperata per la scomparsa del marito. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 16 al 22 dicembre 2023

Alla villa si presenta Cumali, il vero padre di Uzum. Saniye però – scambiandolo per un malintenzionato – lo colpisce e poi chiede aiuto a Demir. Lo Yaman arriva così in ritardo all’appuntamento con Sevda. La donna ha appena scoperto che la figlia Umit non è incinta e che intende recarsi da Demir per ucciderlo. Quando la giovane sta per premere il grilletto Sevda fa da scudo allo Yaman con il suo corpo. Nel frattempo Cumali torna alla tenuta sano e salvo, e Züleyha decide di farlo restare. Anche Umit si presenta al cancello della tenuta e minaccia Demir di dire alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda, se non le permetterà di restare lì fino alla nascita del bambino.

L’uomo si trova così con le spalle al muro, ma Züleyha non è disposta ad accettare la situazione e decide così di lasciare la villa.

Demir delega Betul responsabile dell’azienda Yaman in sua assenza, ignorando che la donna da tempo medita vendetta nei suoi confronti. Il rancore verso la famiglia Yaman è dovuto al fatto che il defunto Adnan si era appropriato dell’azienda fondata in realtà in società con il nonno della donna, Serafettin.

Fikret dopo la morte di Mujgan non ha alcuna intenzione di continuare la sua “guerra” contro il fratellastro e – durante un loro incontro – i due suggellano la pace definitiva. Nel frattempo il piccolo Kerem Ali – ricoverato in ospedale per una sospetta meningite – supera la fase critica della malattia. Passato il timore per il figlio di Mujgan e Yilmaz, ci troveremo a tremare per le sorti di Leyla. La figlia di Züleyha e Demir infatti viene rapita e – nonostante le estenuanti ricerche – non si hanno più notizie. Züleyha punta il dito contro Umit, mentre quest’ultima è in realtà tenuta prigioniera da Sermin per volere di Demir. L’imprenditore sembra non avere dubbi che il mandante del rapimento di sua figlia sia invece Hakan Gusumoglu, un vecchio socio di Demir, deluso per essere stato abbandonato nel momento del bisogno.

Dopo qualche giorno fortunatamente i rapitori della piccola decidono di farla ritrovare sana e salva.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 15 dicembre: Demir viene arrestato

Demir – nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche – annuncia che Fikret è suo fratello e che d’ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman. La gioia alla villa però è di breve durata, e poco dopo i gendarmi si presentano per arrestare Demir, accusandolo dell’omicidio di Sevda.

Gli indizi contro di lui sono schiaccianti, e non sarà facile ottenere la scarcerazione in attesa di giudizio. L’imprenditore però vuole uscire quanto prima di prigione, perché è preoccupato di ciò che il suo nuovo nemico Hakan può fare alla sua famiglia. Fikret escogita così un piano per farlo evadere e fuggire in Siria. Lo Yaman si rifiuta di lasciare Cukurova senza la moglie e i figli e, quando si reca alla villa per portare via Züleyha e i bambini, un gruppo di uomini armati fa irruzione.

Terra Amara, anticipazioni straniere, il rapimento di Demir

Züleyha protegge i suoi figli, mentre Demir e Fikret affrontano gli uomini armati. Quando questi ultimi lasciano la villa si rende conto che il marito è scomparso. Demir è stato portato via dagli aggressori, che hanno ferito anche la piccola Uzum.

Gaffur e Saniye preoccupati, aspettano che la bambina si risvegli dal coma. Intanto Fikret intuisce che il responsabile dell’attacco alla villa è Hakan Gumusoglu, il fratello dell’uomo che Fekeli ha investito ed ex socio di Demir.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.