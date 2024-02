Le anticipazioni italiane di Terra Amara dall’11 al 17 febbraio 2024 ci rivelano che vedremo Hakan determinato a scoprire qualcosa di più sull’attentato nel quale è rimasta ferita Züleyha. Il solo modo che ha per ottenere informazioni è quello di incontrare Mahmut in carcere, e non ci pensa due volte a farsi arrestare. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dall’11 al 17 febbraio 2024

Nelle puntate inedite Terra Amara – in onda dall’11 al 17 febbraio – Hakan vuole scoprire chi ci sia dietro l’attentato in cui è stata ferita la Altun. L’uomo sa bene che il solo modo per ottenerle è riuscire a parlare con Mahmut, il presunto colpevole. Quest’ultimo è rinchiuso in carcere, e Hakan escogita un sistema per farsi arrestare. Una sera al ristorante scopre che tra i clienti c’è anche il procuratore, e Hakan lo aggredisce colpendolo con un pugno in faccia. Ovviamente dopo questo gesto l’uomo viene arrestato.

Tuttavia il procuratore ritira quasi subito l’accusa e Hakan – Mehmet viene scarcerato, con grande gioia di Züleyha.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 17 febbraio: il funerale di Hulya

Quando il procuratore viene a sapere che la sorella di Hakan – Hulya Gumusoglu – è morta, informa subito Züleyha. Quest’ultima non intende lasciarsi sfuggire l’occasione per scoprire chi è l’uomo che sembra accanirsi sulla famiglia Yaman. Decide così di partire per Smirne insieme a Fikret. Tuttavia – se sperava di incontrare il suo nemico al funerale della sorella – rimane delusa.

Mehmet preferisce rimanere in disparte senza rivelarle la sua vera identità. L’uomo pensa che sia meglio presentarsi mascherato nella camera d’albergo di Züleyha – spaventandola a morte – per assicurarle che Hakan non le farà mai del male.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Gulten aspetta un figlio

Gulten Taskin inizia ad accusare strani malori e forti nausee al lavoro. I malesseri si virificano principalmente in presenza di cibo e odori forti. La donna decide così di sottoporsi a delle analisi per scoprire la causa, e il risultato mostra che è incinta.

Lei e Çetin scoprono così che presto diventeranno genitori e decidono di condividere la loro gioia con tutti i loro cari.

Züleyha infamata nelle prossime puntate Terra Amara

Betul e Sermin – ormai cadute in disgrazia – si trasferiscono in una casa modesta, ma non rinunciano al loro desiderio di vendetta nei confronti della Altun. Durante un’intervista madre e figlia mettono in cattiva luce Züleyha, descrivendola come un’arrampicatrice sociale.

Il giornale di Cukurova pubblica l’intervista.

Terra Amara spoiler, cos’altro accade?

Fikret dice a Züleyha che non intende partecipare al matrimonio tra lei e Mehmet. Subito dopo si reca a a prendere Kerem Ali e lo porta a vivere con lui e la governante Nazire.

Saniye sorprende Colak con i suoi uomini in un terreno di proprietà degli Yaman, intenti a saccheggiarlo. Tra i due scoppia una discussione molto accesa.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.