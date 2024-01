Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 6 al 12 gennaio 2024 ci rivelano che un altro personaggio “storico” della soap è pronto a lasciarci. Fekeli muore dopo aver scoperto che Mehmet Kara non è chi dice di essere. La soap – che nelle ultime due settimane ci ha fatto compagnia solo nel weekend – con la ripresa del tradizionale palinsesto Mediaset torna sugli schermi di Canale 5 dal lunedì al sabato in daytime e nell’appuntamento serale della domenica. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 6 al 12 gennaio 2024

Abdulkadir teme che Azize possa riconoscere Hakan – che si è presentato a Cukurova come Mehmet Kara – e ordina ai suoi scagnozzi di ucciderla. La nonnina potrebbe rappresentare una minaccia per i progetti dell’uomo, che è arrivato in città sotto falso nome per vendicare la morte del fratello Erkan. Hakan però non ha idea che la “pericolosa testimone” sia una donna molto anziana, e quando lo scopre rinuncia a eliminarla.

Nel frattempo in città cresce la fama di Mehmet – proprietario del 25% delle quote dell’azienda Yaman – che approfittando della misteriosa assenza di Demir progetta di prendere il controllo dell’intera azienda e di far breccia nel cuore di Züleyha.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 12 gennaio: Züleyha riceve un pacco misterioso

Il postino consegna a Züleyha Altun un misterioso pacco, e la donna aprendolo scopre che contiene l’anello di Demir e un biglietto con il quale il marito la tranquillizza, scrivendo di stare bene e che presto tornerà a casa. Il francobollo del pacco rivela che è stato spedito dalla Siria, e Fikret parte insieme a Cetin per Laodicea in cerca di notizie. Arrivati a destinazione i due chiedono aiuto a Sahap, amico di Fikret.

Nel frattempo – durante il discorso agli invitati all’assemblea dell’azienda Yaman – Züleyha ringrazia pubblicamente Hakan, che si è presentato a tutti come signor Mehmet. Quando poco dopo la donna lo invita a prendere la parola, lui si perde tra discorsi e ringraziamenti, senza mai nominare neppure una volta Demir. Hakan – facendosi passare per Mehmet Kara – continua a farsi benvolere da tutti in paese.

Terra Amara, anticipazioni straniere, le ricerche di Demir proseguono in Siria

Mentre il rapporto tra Züleyha e Fikret è sempre più al centro di pettegolezzi – tanto che Lutfiye prega Fekeli di trovare un’altra casa e andar via da villa Yaman – il fratellastro di Demir e Cetin sono ancora in Siria.

Quello che i due scoprono è davvero sconvolgente, e getta un’ombra sull’ipotesi che Demir possa essere ancora in vita. Fikret – al ritorno dal viaggio in Siria – dimostra che Demir non è mai stato nel paese. Furioso e frustrato per gli scarsi risultati ottenuti, il fratellastro di Demir se la prende con la polizia. Convinto che le autorità non stiano facendo abbastanza per ritrovare lo Yaman, il giovane alza la voce con il procuratore e finisce per essere arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Fekeli muore nelle prossime puntate di Terra Amara

A Cukurova Fekeli scopre per puro caso che Mehmet Kara non è chi dice di essere, e per avere conferma dei suoi sospetti minaccia Abdulkadir intimandogli di dire la verità. Fekeli è ormai pronto a smascherare l’impostore, e chiede un incontro ad Hakan.

Da quel momento dell’uomo non si hanno più notizie, e Luftiye teme che possa essergli accaduto qualcosa. I sospetti della donna si rivelano fondati: il corpo di Fekeli viene ritrovato senza vita da Gaffur e Rasit. Poco dopo – in ospedale – Aykut conferma a Luftiye che Fekeli è morto d’infarto. Fikret, in prigione, viene a sapere che lo zio è morto.

Terra Amara, cos’altro accade?

A Cukurova viene organizzata una cena per festeggiare la neo fondata Camera degli Esportatori. All’evento partecipano anche Züleyha, il sindaco e Hakan. Quest’ultimo – che continua a ottenere consensi sotto falsa identità – riesce poi a convincere il procuratore a scarcerare Fikret.

Fikret libero potrebbe rappresentare un grosso pericolo per Hakan, perché i suoi obiettivi saranno quelli di vendicare la morte dello zio e indagare sulla scomparsa del fratellastro Demir. Avrà valutato bene i rischi Mehmet Kara , alias Hakan? Lo scopriremo nei prossimi episodi Terra Amara.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.