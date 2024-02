Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 17 al 23 febbraio 2024 ci rivelano che Fikret deciderà di confessare il suo amore a Züleyha, che resterà sorpresa. Continueranno i tentativi di Colak rivolti a danneggiare la famiglia Yaman, mentre Cetin sarà sempre più disperato per la perdita di Gulten. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 17 al 23 febbraio 2024

Nelle puntate inedite Terra Amara – in onda dal 17 al 23 febbraio – Fikret farà un importante passo avanti. Il fratellastro di Demir deciderà infatti di confessare i suoi sentimenti a Züleyha. Lei resterà sorpresa dalla dichiarazione del cognato e non saprà come comportarsi con lui.

Il fratellastro di suo marito sarà anche sempre più convinto che Hakan stia tramando qualcosa contro la famiglia Yaman, e cercherà in ogni modo di metterlo in difficoltà. Dopo aver detto a Luftiye che non intenderà fare niente ad Abdulkadir, Fikret lo rapirà nel sonno e lo condurrà in un capanno nel bosco. Il fratellastro di Demir Yaman vorrà costringerlo a rivelargli i motivi che lo hanno portato a uccidere Fekeli. Abdulkadir però riuscirà a inventarsi una storia che gli permetterà di non svelare la vera identità di Hakan Gumusoglu.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 23 febbraio: paura per Uzum

Züleyha cercherà di occuparsi nel migliore dei modi anche della piccola Uzum, rimasta orfana dopo la morte della madre adottiva, e le donerà una foto che ritrae lei, Saniye e Gaffur.

Poco dopo – mentre la Altun sarà distratta da Mehmet – la bambina correrà un serio rischio. Verrà infatti investita da una moto, ma fortunatamente i medici riusciranno a salvarla.

La bambina si riprenderà in fretta, e Hakan andrà a trovarla. Quando giungerà Fikret si stupirà di trovare l’uomo lì. Poco dopo Zuleyha riceverà una telefonata da Ekrem, che l’avvertirà di un grave incidente al mulino.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Züleyha scopre l’identità dell’intruso alla villa

Nel frattempo Züleyha – attraverso le sue ricerche – riuscirà a scoprire che è stato Vahap a introdursi in casa sua per la rapina. Immediatamente riferirà quanto ha scoperto ad Hakan, che furioso, deciderà di vendicarsi con il fratello di Abdulkadir per quello che ha fatto alla sua amata.

Colak spietato nelle prossime puntate Terra Amara

Colak continuerà a mettere in atto i suoi piani per riprendersi le terre che – secondo lui – la famiglia Yaman gli ha espropriato nel corso degli anni senza alcun diritto.

Per vendicarsi l’uomo darà ordine di distruggere le baracche dei lavoratori.

Züleyha correrà subito in soccorso dei braccianti e si attiverà per farle riparare quanto prima.

Terra Amara spoiler, cos’altro accade?

Cetin non riuscirà a reagire alla perdita della moglie Gulten, che tra l’altro aveva da poco scoperto di essere in dolce attesa. Il fidato collaboratore di Fikret sembrerà incapace di riprendere in mano la propria vita dopo il grave lutto.

Vahap vorrebbe punire Betul per avergli rubato il filmato creato ad hoc per accusare Fikret di traffico di droga, ma la donna lo raggirerà promettendogli una serata galante. Più tardi la donna incontrerà Colak, che incaricherà Vahap di portarla da lui per poterle fare una proposta.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.