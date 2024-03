Le anticipazioni italiane di Terra Amara sui due nuovi episodi inediti in onda nella fascia serale di venerdì 22 marzo ci rivelano che il piano architettato da Betül sembrerà dare i suoi frutti, e Züleyha sarà costretta a lasciare villa Yaman. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni episodi del 22 marzo

Con il cambio di palinsesto Mediaset la dizi turca ha “traslocato” al venerdì, con due nuovi episodi nel prime time di Canale 5 che prendono il via alle 21.39 e ci tengono compagnia fino alle 23.40 circa.

Nel doppio appuntamento di venerdì 22 marzo vedremo la protagonista costretta a prendere una difficile decisione. Züleyha deve lasciare villa Yaman, dopo che la tenuta è stata pignorata a causa dei debiti con il fisco. Betül ha volutamente omesso di dare alla Altun le cartelle di pagamento delle tasse, facendo in modo che la situazione precipitasse. La figlia di Sermin ha architettato tutto per fare in modo che la tenuta finisse all’asta, così da permettere a Colak di impossessarsene.

La Altun cerca di risolvere i suoi problemi di natura fiscale vendendo i gioielli di famiglia, e affida i preziosi a Gaffur e Salemet affinché provvedano a venderli al gioielliere del paese. I due uomini però sembrano scomparire nel nulla. Züleyha è preoccupata e chiede a Ibo e Rasit di mettersi sulle loro tracce. Che fine hanno fatto Gaffur e Salemet? Intanto la Altun, impossibilitata a saldare i suoi debiti, è costretta a lasciare la villa.

Terra Amara, cosa accade nelle puntate di venerdì 22 marzo?

Mentre tutto sembra dire che il piano di Betül ha funzionato, Züleyha si ritrova senza più una casa. La protagonista decide di trasferirsi momentaneamente in un albergo, insieme ai suoi figli e ai dipendenti.

La notizia del sequestro di villa Yaman fa in fretta il giro di Cukurova, e un giornalista a caccia di scoop si presenta alla tenuta in cerca di notizie. A chiamarlo sono state Betül e Sermin, che cercano in questo modo di mettere la “ciliegina sulla torta” al loro piano.

Ben presto la situazione debitoria della Yaman Holding sarà di dominio pubblico. Un giornale pubblica infatti tutti i dettagli.

Trame Terra Amara, spoiler al 22 marzo

I sospetti di Fikret trovano conferma nelle prossime puntate di Terra Amara. Il fratellastro di Demir aveva sospettato fin dall’inizio che dietro a tutto si nascondesse la perfida Betül. Se da un lato i nuovi fatti permetteranno all’uomo di dimostrare che aveva ragione, dall’altro un nuovo grattacapo rischia di minare la sua serenità.

Fikret deve infatti gestire le richieste di Mujidat – fratello di Mujigan – che si è presentato con i suoi avvocati con una richiesta esorbitante. L’uomo vuole dieci milioni di lire turche per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Ali. Fikret sarà costretto a sborsare il denaro per non dover rinunciare al bambino?

Intervento risolutivo di Hakan nelle prossime puntate Terra Amara

A scongiurare il pericolo che il fratellastro di Demir debba rinunciare al piccolo ci penserà Hakan. Quello che un tempo era un nemico giurato di Fikret si rivela un alleato prezioso in tutta la vicenda.

Gümüşoğlu fa accusare Mujidat di aver rapito il bambino, e si scopre che in realtà l’uomo non è affatto il fratello della defunta Mujigan ma un truffatore.