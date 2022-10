Manca davvero poco al ritorno di Terra Amara, la soap turca che ha tenuto incollati davanti allo schermo migliaia di fans durante l’estate tornerà a farci compagnia da lunedì 14 novembre 2022. Dopo il grande successo estivo che ha fatto registrare oltre due milioni di spettatori – con uno share medio nel daytime di Canale 5 di circa il 22% – era arrivata la decisione Mediaset di sospenderla per fare posto al ritorno di Uomini e Donne e Amici 22.

Cambio orario per Terra Amara

La saga turca tornerà su Canale 5 con un nuovo orario. Le modifiche nel palinsesto apportate per il ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi avevano costretto i vertici Mediaset a una sospensione temporanea di Terra Amara. Uomini e Donne è tornato puntuale alle 14.45 e – a seguire – è ripreso l’appuntamento quotidiano con il daytime di Amici 22 che è andato a occupare la fascia pomeridiana che va dalle 16.10 alle 16.45.

Ma già vi avevamo anticipato che si sarebbe trattato di una sospensione solo temporanea, e che Terra Amara sarebbe tornata presto occupando il posto dell’altra soap di Canale 5 Una Vita, che terminerà il 12 novembre.

A partire dal 14 novembre quindi torneremo a seguire l’amore impossibile tra Yilmaz e Züleyha, con gli episodi inediti che verranno mandati in onda ogni giorno alle 14.10. Un nuovo banco di prova per la soap turca che – nella programmazione estiva – aveva fatto registrare ottimi dati di ascolto.

Una “collocazione” decisamente favorevole, quella tra Beautiful e Pomeriggio Cinque, che fa presagire il coinvolgimento di una platea ancor più elevata.

Tutti pronti per il ritorno Terra Amara?

Il conto alla rovescia è iniziato, e manca davvero poco al ritorno di Züleyha e Yilmaz su Canale 5.

A breve potremmo scoprire cosa attende i protagonisti e quali sono i nuovi banchi di prova che i due si troveranno ad affrontare. Demir sarà disposto a “cedere”? E Hunkar cosa escogiterà per salvare il matrimonio del figlio? Le domande rimaste in sospeso sono molte, e presto troveranno una risposta. Nel frattempo i fans della soap turca potranno rivedere le puntate di Terra Amara già andate in onda e scoprire qualche indiscrezione sui loro beniamini. Continuate a seguirci per non perdervi le news provenienti dagli spoiler turchi.