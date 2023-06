Delusione per i tantissimi fans di Terra Amara, che dovranno dire addio all’appuntamento pre-festivo con la soap turca. Terra Amara – a partire da sabato 24 giugno – salterà infatti l’appuntamento con i telespettatori. Rimane invariato l’appuntamento dal lunedì al venerdì e quello domenicale.

Terra Amara sospesa il sabato

Sabato 24 giugno Terra Amara non andrà in onda, e salterà l’appuntamento con i telespettatori anche nei sabati successivi.

La soap che – con le sue trame coinvolgenti – continua a fare ottimi indici di ascolto, è stata coinvolta nel piccolo stravolgimento del palinsesto Mediaset. La decisione è legata al debutto della terza stagione di Scene da un Matrimonio, il reality condotto da Anna Tatangelo.

La nuova programmazione Mediaset del sabato prevede Beautiful, che continuerà a farci compagnia nel suo consueto appuntamento dalle 13.40 alle 14.10. A seguire il timone passerà alle nuove puntate inedite del programma condotto dalla Tatangelo, che per il terzo anno consecutivo ci porterà a “curiosare” tra le coppie, per scoprire quali sono le ansie, le incertezze e le emozioni che precedono il momento del fatidico “sì”. Il programma condotto da Anna Tatangelo ci terrà compagnia dalle 14.10 alle 15.40, per poi lasciare spazio a un maxi appuntamento di tre ore con la soap spagnola Un Altro Domani.

Programmazione Mediaset Terra Amara dal 24 giugno

I tantissimi fans di Terra amara possono comunque stare tranquilli. La soap turca continuerà a farci compagnia per tutto il mese di giugno dal lunedì al venerdì – dalle 14.10 alle 14.45 – e nel consueto appuntamento domenicale, che rimane invariato e ci permetterà di seguire le vicende di Yilmaz e Züleyha collegandoci dalle 15.00 alle 16.00 su Canale 5.

Terminata la pausa estiva, la programmazione di Terra amara dovrebbe tornare quella consueta. Mediaset ha infatti acquistato tutte le stagioni di Terra Amara, che verrà così trasmessa ancora per parecchi mesi. I vertici di Cologno Monzese hanno pensato quindi di “spalmare” adeguatamente le puntate nel corso dell’anno prossimo, motivo che ha indotto Mediaset a ridurre la messa in onda in estate.

Un altro domani invece addenserà le puntate del sabato per poi terminare la sua messa in onda prima del previsto e lasciare spazio a una nuova soap turca – My home my destiny – che sembra avere tutte le carte in regola per coinvolgere il pubblico.

Per conoscere tutte le news e curiosità sulla vostra soap preferita continuate a seguirci.