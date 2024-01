A partire da oggi – domenica 7 gennaio 2024 – Terra Amara torna a occupare il consueto spazio serale su Canale 5, con una novità. L’appuntamento della domenica in prime time non si protrarrà più oltre la mezzanotte come accaduto in passato.

Terra Amara in prime time da domenica 7 gennaio

Con la ripresa del palinsesto Mediaset “tradizionale” la soap turca riprende il suo spazio consueto della domenica sera. Con il ritorno di Amici – il talent show di Maria De Filippi – la domenica pomeriggio, Terra Amara si sposta di nuovo nel prime time di Canale 5.

La programmazione della serie turca, che ha saputo appassionare il pubblico di Canale 5 torna a farci compagnia sette giorni su sette, con la ripresa degli episodi inediti nel daytime feriale, il doppio appuntamento del sabato e le puntate speciali della domenica sera.

Proprio quest’ultima sarà però oggetto di una novità, che riguarderà la durata complessiva della soap. La messa in onda della puntata serale prenderà il via alle 21.30 circa come in passato, ma chiuderà anticipatamente rispetto a quanto avvenuto nel 2023. Saranno infatti episodi più brevi quelli della domenica sera, che ci terranno compagnia fino alle 23.20, quando la linea passerà a un film che occuperà la seconda serata di Canale 5.

Rispetto a quanto accaduto in passato le vicende degli Yaman dureranno quindi circa 40 minuti in meno la domenica sera. La scelta dei vertici Mediaset di ridurre la durata della soap promette di incontrare il parere favorevole di moltissimi fans. In molti si erano infatti lamentati sui social riguardo alla decisione del colosso di Cologno Monzese di mandare in onda gli episodi ben oltre la mezzanotte, ammettendo di non riuscire a seguire l’appuntamento fino alla fine.

Terra Amara, anticipazioni domenica 7 gennaio

Gli episodi Terra Amara in onda stasera promettono di tenerci con il fiato sospeso. Il postino si presenta a villa Yaman con un pacco misterioso e lo consegna a Züleyha. La donna lo apre e dentro ci trova l’anello dello Yaman e un biglietto con il quale tranquillizza la famiglia, affermando di stare bene e che presto farà ritorno a casa.

L’arrivo del pacco riaccende le speranze di Züleyha e di Fikret, e il fratellastro di Demir decide di partire a cercarlo. Dopo aver scoperto attraverso il francobollo che il pacco è stato spedito dalla Siria, Fikret parte con Cetin per Laodicea in cerca di notizie.

Riusciranno ad avere notizie di Demir? Lo scopriremo nei prossimi episodi che, a partire da domani – lunedì 8 gennaio – torneranno a farci compagnia nel daytime di Canale 5 a partire dalle 14.10.