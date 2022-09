Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo Yilmaz insieme alla dottoressa Mujgan. L’Akkaya ha definitivamente cancellato Züleyha dal suo cuore? Scopriamolo insieme le anticipazioni turche Terra Amara e vediamo cosa succede nella soap in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Yilmaz colpito dalla nuova dottoressa

L’arrivo di Mujgan in paese sarà provvidenziale per Züleyha, che insieme a Demir non esiterà ad affidargli le cure del figlio Adnan quando il piccolo sta male. Ma la preziosa presenza della dottoressa non esiterà a conquistare anche Yilmaz, e l’Akkaya inizierà a mostrare grande interesse per Mujgan.

Nelle prossime puntate Terra Amara tra i due arriverà anche il primo bacio. Tutto accadrà quando Yilmaz – in preda al nervoso – aggredirà verbalmente la giovane dottoressa. Il successivo chiarimento tra loro però non tarderà ad arrivare, e dopo aver fatto la pace l’Akkaya darà un bacio a Mujgan.

Terra Amara, puntate turche: i pettegolezzi del paese sulla relazione tra Mujgan e Yilmaz

Dal momento in cui Yilmaz bacerà Mujgan vedremo il giovane entrare e uscire liberamente dalla casa della sua nuova fiamma, e questo inevitabilmente finirà per scatenare molti pettegolezzi. La relazione tra Yilmaz e Mujgan diventerà così l’argomento principale del gossip in paese e saranno in molti a commentare e farsi mille domande su questa nuova inattesa love-story.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, i dubbi di Yilmaz

Ma quello che avrà più domande su questa nuova situazione sarà proprio Yilmaz. L’Akkaya infatti cercherà di capire – in un confronto con Züleyha – se esiste la possibilità di recuperare il loro rapporto. Ma davanti alla risposta della Altun – che non esiterà a dirgli che intende rimanere con il marito – Yilmaz si convincerà che per loro è davvero finita.

Si concentrerà così sul corteggiamento di Mujgan, e la loro relazione andrà avanti tra alti e bassi finché non accadrà qualcosa che li porterà a fare un importante passo avanti nel loro rapporto. Volete sapere di che si tratta? L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.

Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui.