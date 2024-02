Cambio palinsesto Mediaset: Terra Amara raddoppia l’appuntamento con i suoi fans. Oggi – mercoledì 7 febbraio – la soap turca sarà in onda come di consueto in prime time, ma anche nella prima serata di Canale 5 con due puntate inedite.

Cambio programmazione Terra Amara, eccezionalmente anche in prime time

La variazione di palinsesto Mediaset prevede eccezionalmente la messa in onda di un doppio appuntamento nella fascia serale oggi mercoledì 7, che si aggiungerà a quello confermato nel daytime pomeridiano di Canale 5 alle 14.10.

I fans della soap opera turca potranno così ritrovare i loro beniamini anche in prima time nella rete ammiraglia Mediaset. Una bella consolazione dopo la delusione giunta con la sospensione delle puntate della domenica sera, che ha suscitato un bel po’ di critiche da parte degli appassionati sui social.

La scelta arriva dai vertici del Biscione, che si apprestano così a sfidare il Festival di Sanremo 2024. La serie turca ha infatti dimostrato di avere tutte le carte in regola per affermarsi come soap opera rivelazione dell’anno, grazie a una soglia del 26% di share in daytime e oltre il 17% di media nella fascia serale.

Terra Amara in prime time per due sere consecutive

Mediaset proverà a contrastare la seconda e la terza serata della kermesse canora condotta da Amadeus con due appuntamenti serali con Terra Amara. Oltre a quello di oggi mercoledì 7 – previsto dalle 21.38 alle 23.36 circa – rimane infatti confermato anche l’appuntamento con i fans di domani giovedì 8 febbraio. Quest’ultimo è un esperimento ormai consolidato che ha portato grandi risultati in termini di share, mentre quello di oggi sarà trasmesso in via del tutto eccezionale.

Il doppio appuntamento per due giorni consecutivi promette di tenere incollati davanti al teleschermo migliaia di fans della soap, che si sta avvicinando sempre più al gran finale. Terra Amara chiuderà infatti i battenti al termine della quarta stagione, trasmessa in Turchia nel 2022.

Terra Amara, episodi straordinari stasera 7 febbraio

Cosa accadrà nelle puntate serali di Terra Amara su Canale 5? Chi sceglierà di collegarsi stasera alla rete ammiraglia Mediaset stasera alle 21.38 circa potrà seguire le vicende di Zuleyha, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata ferita alla testa da un proiettile.

Vahap avrebbe voluto colpire Mehmet-Hakan, ma ha finito per provocare il coma della Altun. Nel frattempo Fikret si convince che Mehmet, alias Hakan, voglia sposare Zuleyha solo per impossessarsi dell’azienda Yaman. Nel frattempo tutta Cukurova è scossa dalla scoperta che Hakan Gumusoglu è uno dei più grandi trafficanti d’armi della Turchia, e nel suo magazzino è avvenuta una sparatoria.