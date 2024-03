Cambio palinsesto Mediaset: Terra Amara raddoppia l’appuntamento con i suoi fans. La serie turca oggi – venerdì 1° marzo – sarà in onda come di consueto al pomeriggio, ma anche nella prima serata di Canale 5 con tre puntate inedite.

Terra Amara, la serie turca in prime time anche Venerdì 1 Marzo 2024

La variazione di palinsesto Mediaset prevede la messa in onda di un doppio appuntamento con la serie turca Terra Amara oggi venerdì 1° marzo. Oltre alla puntata pomeridiana consueta la soap con Züleyha sarà trasmessa anche stasera, a partire dalle 21.30. I fans della soap opera turca potranno così seguire le avventure dei loro beniamini nei tre nuovi episodi inediti in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Doppio appuntamento con Terra Amara, Pomeriggio e sera

Come già accaduto ieri – giovedì 29 febbraio – i fans della serie turca potranno trovare i loro beniamini anche nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset. Il palinsesto di Canale 5 vede infatti per due sere di seguito le vicende di Züleyha & Co. in prima serata.

Raddoppia così anche l’appuntamento di oggi, con tre nuovi episodi inediti nella fascia serale che andranno ad aggiungersi a quello del daytime pomeridiano di Canale 5 alle 14.10.

La scelta di collocare Terra Amara in prime time il venerdì arriva dai vertici del Biscione. La soap opera turca andrà difatti a prendere il posto di Ciao Darwin che – terminate le puntate inedite di questa stagione – si sposterà al martedì sera con il “best of” dell’edizione appena conclusa.

Cosa accadrà nelle puntate serali di Terra Amara?

La serie TV turca sta ormai volgendo al termine, con la quarta stagione che metterà la parola “fine” alle vicende di Züleyha. Tuttavia – prima del gran finale di Terra Amara – avremo modo di trattenere il fiato ancora diverse volte. La soap infatti promette di tenerci con gli occhi incollati davanti al teleschermo con avvincenti episodi. In particolare nelle puntate serali di stasera avremo modo di assistere alle mosse di Fikret e Cetin, sempre più intenzionati a dimostrare che Mehmet non è chi dice di essere.

I due costringeranno Vahap a rivelare il nome e l’indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut consegnerà loro la prova che Hakan è in realtà Mehmet Kara. Il loro piano per smascherare l’uomo prosegue alla grande, e i due riescono a scoprire la sua vera identità grazie ad alcune notizie apparse sui giornali francesi.

Sull’altro fronte proseguono invece le tensioni tra Gaffur e Rasit. Quando il primo si rifiuta di far sedere Rasit alla sua tavola – spalleggiato da Cevrite – tra i due scoppia un violento litigio.