Prepariamoci a fare un tuffo nel passato. I tantissimi fans di Terra Amara potranno rivivere le vicende dei protagonisti fin dai primi episodi, grazie al nuovo palinsesto Rete 4. Le avvincenti trame che hanno conquistato i nostri cuori, tenendoci incollati davanti al teleschermo, verranno riproposte dall’inizio sulla rete Mediaset.

Terra Amara, primi episodi su Rete 4

Coloro che non hanno seguito la serie turca fin dal suo esordio potranno vivere dall’inizio quelle emozioni che hanno sicuramente contribuito a fare della serie TV turca una delle soap più amate in assoluto.

A partire dall’11 marzo sarà infatti possibile rivedere le prime puntate Terra Amara collegandosi nella fascia preserale su Rete 4. Rivedremo tutte quelle vicende che si intrecciano attorno alla vita di Züleyha e degli altri personaggi iconici, con episodi che si susseguiranno ogni giorno, dalle 19:40 alle 20:30.

Terra Amara andrà a sostituire un’altra soap di Rete 4 – Tempesta d’Amore – che traslocherà nella fascia mattutina. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota Mediaset, che ha confermato le voci che circolavano da giorni.

Non solo chi non ha potuto seguire dall’inizio la soap, ma anche moltissimi fans “storici” potranno rivivere l’amore di Züleyha e Yilmaz fin dalle prime battute. E mentre sulla rete ammiraglia Mediaset cresce la trepidazione per conoscere il finale di Terra Amara, sulla “sorella minore” Mediaset sarà possibile rifare un tuffo nel passato e ritrovare così Yilmaz, Fekeli, Demir e Hunkar Yaman.

Terra Amara, l’amore tra Züleyha e Yilmaz “approda” su Rete 4

I fans storici della soap opera turca sanno ormai bene che Yilmaz è stato il grande amore di Züleyha.

La protagonista femminile e il giovane meccanico che approdano a Cukurova nella prima puntata di Terra Amara danno il via a una serie di intricate vicissitudini che li portano a separarsi per poi riunirsi di nuovo, fino a quando un tragico epilogo scrive per sempre la parola “fine” alla loro storia.

Non vi sveleremo altro, per non rovinare la sorpresa a coloro che attendono con impazienza l’11 marzo per seguire per la prima volta la soap, ma possiamo assicurarvi che saprà sicuramente conquistare un posto speciale nel vostro cuore.