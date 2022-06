In arrivo su canale 5 una nuova soap turca che si intitola “Terra Amara”. Nel nostro Paese le soap turche piacciono parecchio per cui l’ammiraglia Mediaset, anche per quest’estate ci propone una nuova soap dopo lo straordinario successo di “Brave and Beautiful” e “Love is in the Air”. Stavolta la soap si intitola “Terra Amara”, il cui titolo originale in turco è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, la serie tv turca che approderà prossimamente su Canale 5

Dopo il successo ottenuto in patria e in Spagna, la soap Bir Zamanlar Çukurova con protagonisti gli attori, Hilal Altinbilek e Ugur Guneş arriva anche in Italia. Il titolo inglese della Soap è Bitter Land, mentre in Italia si chiamerà Terra Amara. Il titolo originale turco invece, Bir Zamanlar Çukurova significa “C’era una volta a Çukurova” (una regione agricola del sud della Turchia).

Dopo il successo di un’altra soap turca molto amata nel nostro Paese, che risponde al nome di Cesur Ve Guzel, meglio conosciuta come “Brave and Beautiful”, arriva questa nuova serie che promette di tenere incollare allo schermo molti telespettatori.

Terra Amara, la serie tv turca di canale 5: trama e cast

Terra Amara il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova è stata trasmessa in Turchia nel 2018 e visto il grande successo si sono realizzate ben 4 stagioni per un totale di 141 episodi. Naturalmente al centro del racconto c’è la storia d’amore dei protagonisti: il giovane e umile Yilmaz interpretato da Ugur Guneş e la bella Zuleyha a cui presta il volto Hilal Altinbilek.

Una storia d’amore appassionata e tormentata, piena di difficoltà e colpi di scena che sicuramente catturerà l’attenzione dei telespettatori. L’amore tra Yilmaz e Züleyha, nasce nella Istanbul degli anni Settanta e i due giovani incontrano moltissime difficoltà nel loro cammino prima di coronare il loro sogno d’amore.

La trama di “Terra Amara” la nuova soap turca: di cosa parla?

Lui è un meccanico umile e laborioso, cresciuto dal suo datore di lavoro dopo la morte dei suoi familiari, lei una giovane sarta che vive con il fratellastro Veli e la cognata. I due giovani sognano un matrimonio che possa finalmente coronare il loro amore ma saranno costretti a scappare cambiando completamente la loro vita e il loro destino.

Züleyha, sogna il grande amore che per lei è il giovane Yilmaz: purtroppo il destino avverso vuole che la famiglia di lei la venda ad un uomo ricco e potente, per ripagare i debiti di gioco di Veli.

A salvarla da questo matrimonio imposto con il boss è appunto Yilmaz che la porta con sé ad Adana. Senza soldi e ricercati dalla polizia, i due si mettono in salvo grazie all’incontro con Gaffur, un ex commilitone di Yılmaz.

Gaffur cerca di aiutarli trovando loro anche un lavoro: vengono infatti assunti come braccianti da un facoltoso signore, Demir Yaman, proprietario terriero della Çukurova comandato a bacchetta dalla madre Hünkar.

Yilmaz pur di non avere problemi a lavoro e di non correre rischi con la famiglia Yaman, dice che lui e Züleyha sono fratello e sorella. Ma questa bugia avrà delle conseguenze tragiche dal momento che Demir, il facoltoso proprietario terriero si innamora di Züleyha non appena la vede per la prima volta alla stazione dei treni.

Il cast e i personaggi di Terra Amara

Bir Zamanlar Çukurova ovvero Terra Amara, è una serie tv targata Tims&B Productions, ed è stata riconosciuta come miglior telenovela internazionale ricevendo il premio ai Premios Produ 2020. Uno straordinario successo non solo in patria ma anche in Spagna, dove ha superato la soap il “Il Segreto” nei gusti del pubblico. Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Hilal Altinbilek : Züleyha Gümüşoğlu,

: Züleyha Gümüşoğlu, Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya,

Yılmaz Akkaya, Murat Ünalmis: Demir Yaman,

Demir Yaman, Vahide Perçin: Hünkar Yaman,

Hünkar Yaman, Furkan Palalı: Fikret Fekeli,

Fikret Fekeli, Hülya Darcan: Lütfiye Duman,

Lütfiye Duman, Bülent Polat: Gaffur.

Diretta da Murat Saraçoğlu e Evren Karabıyık Günaydın e sceneggiata da Yıldız Tunç, Atilla Special, Uva Ayça e Selena Çağlayan.

Terra Amara: quando in tv?

La nuova serie turca come vi abbiamo già detto è composta da 141 puntate da 42 minuti ciascuno. La messa in onda è prevista per i primi di luglio del 2022 ovvero quando Brave and Beautiful si concederà dal pubblico di canale 5 arrivata ormai alle battute finali. Essendo una serie tv molto lunga, non è escluso che la messa in onda di Terra Amara non andrà in onda solo per il periodo estivo ma anche in autunno nei pomeriggi di Canale 5 insieme all’altra soap spagnola “Un altro domani”. Ecco il trailer ufficiale: