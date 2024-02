Nuovo cambio programmazione per Terra Amara. I fans che – come di consueto – stasera si collegheranno a Canale 5 per seguire le vicende degli Yaman non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Perché Terra Amara non va in onda stasera e quando tornerà sui nostri teleschermi?

Terra Amara stasera non in onda, il motivo

La domenica sera di Canale 5 – a partire da oggi 4 febbraio – non vedrà più l’appuntamento diventato ormai consuetudine con i protagonisti di Terra Amara. Il cambio programmazione delle reti Mediaset si è reso necessario con il ritorno in prime time de Lo Show dei record, il varietà condotto da Gerry Scotti nuovamente proposto con un ciclo di appuntamenti inediti.

I fans di Terra Amara dovranno perciò dire addio all’appuntamento nella fascia serale domenicale sulla rete ammiraglia Mediaset. I vertici della rete hanno scelto di sospendere la soap nel prime time domenicale, nonostante che in queste settimane di messa in onda Terra Amara abbia saputo conquistare il gradimento di oltre 2,8 milioni di spettatori, sfiorando il 16% di share.

Terra Amara quando torna in TV?

Quando potremo ritrovare i protagonisti della soap turca di successo? I fans di Terra Amara non dovranno preoccuparsi, perché le avventure di Züleyha, Fikret & Co. torneranno a farci compagnia domani, lunedì 5 febbraio a partire dalle 14.10.

Nella prossima puntata avremmo modo di scoprire cosa accadrà il giorno successivo alla festa di fidanzamento, quando Züleyha riceverà in ufficio un regalo da parte di Hakan-Mehemet, accompagnato da un biglietto in cui l’uomo le dirà di doverle parlare, dandole appuntamento per la sera. Durante la cena, Hakan-Mehemet, dopo aver chiesto a Züleyha di sposarlo, deciderà di rivelarle la sua vera identità.

Si aprirà così una settimana ricca di suspence e colpi di scena, che potremmo seguire nel daytime pomeridiano dal lunedì al sabato e per due sere consecutive anche in fascia serale. Terra Amara in versione serale rimarrà infatti nel palinsesto Mediaset il giovedì, ed eccezionalmente – solo per la prossima settimana – potremmo trovarla anche nel prime time di Canale 5 mercoledì 7 febbraio.

Tutti pronti a scoprire cosa ci riserva la soap turca la prossima settimana? Per non perdervi nessuna anticipazioni e news sui vostri beniamini vi invitiamo a seguirci.