Terra Amara in onda dal lunedì al venerdì: è questa la decisione dei vertici Mediaset in vista dei mesi estivi. A partire da giugno la seguitissima soap turca sarà cancellata dal palinsesto del fine settimana. Prosegue invece nel consueto orario la messa in onda dal lunedì al venerdì.

Terra Amara cancellata dal palinsesto del weekend

Le vicende di Yilmaz e Züleyha hanno conquistato migliaia di fans, che ogni giorno si collegano alle reti Mediaset per seguire le vicende dei loro beniamini. Qualche mese fa era arrivata la decisione di aggiungere una puntata extralarge nel weekend. La scelta Mediaset aveva fatto la gioia dei fans, che potevano così contare su un super appuntamento nel weekend. La decisione è stata però recentemente revocata in vista dell’estate.

Dal mese di giugno i telespettatori che si collegheranno nel pomeriggio su Canale 5 continueranno a trovare ad attenderli gli abitanti di Cukurova dal lunedì al venerdì nel consueto orario, ma dovranno rinunciare a seguire le vicende di Terra Amara nel fine settimana.

Ma perché questa decisione? Per i mesi estivi Mediaset ha preferito risparmiare nella programmazione estiva, evitando così di sprecare i lunghi appuntamenti. In questo modo la programmazione di Terra Amara potrà andare avanti il più a lungo possibile prima di iniziare con la terza stagione.

Come già accaduto per i ponti di primavera poi, la rete ha mostrato una particolare attenzione per tutti i suoi telespettatori, scegliendo di non “penalizzare” chi trascorrerà i weekend estivi fuori casa.

Non sono previsti appuntamenti in prima serata con la soap turca, come era stato ipotizzato in un primo momento. I telespettatori avevano infatti sperato che Mediaset potesse prevedere un prime time con la soap turca, come era già accaduto con Il Segreto. L’appuntamento serale del venerdì vedrà invece una nuova serie tv turca: La Ragazza e l’ufficiale.

Giugno “turbolento” per i protagonisti di Terra Amara

Se da un lato i fans Terra Amara dovranno rassegnarsi a rinunciare all’appuntamento del fine settimana, dall’altro potranno rifarsi con le vicende turbolente che ci attendono nel prossimo mese. Il filmato di Mujigan finirà infatti per scatenare una vera e propria guerra tra Demir e Züleyha. Quest’ultima verrà punita per il presunto tradimento dal marito, che tenterà di ucciderla e poi le impedirà di vedere i suoi figli.

Avremo modo di vedere anche un importante cambiamento di Hunkar che – contrariamente a quanto avvenuto in precedenza – stavolta finirà per schierarsi dalla parte della nuora, mostrando il suo lato umano che colpirà molto Fekeli.

Nel frattempo assisteremo anche alla crisi tra Yilmaz e Mujigan, e vedremo il loro matrimonio andare alla deriva. Züleyha finirà in carcere, accusata del tentato omicidio dello Yaman.

Sebbene si riduca l’appuntamento settimanale quindi, non mancheranno puntate imperdibili. Volete scoprire di più? Continuate a seguirci sui canali social per non perdere tutte le news sui vostri beniamini.