La decisione Mediaset di far sbarcare Terra Amara in prima serata è stata accolta con entusiasmo dai tantissimi fans della soap turca. Con questa scelta i vertici del Biscione provano a far decollare gli ascolti anche nella fascia prime time, che in particolare la domenica stentano a decollare, mettendo la soap amatissima dal pubblico a fronteggiare la concorrenza.

Terra Amara, appuntamento la domenica in prima serata

La data di partenza prevista è quella di domenica 5 novembre a partire dalle 21.20. La celebre serie tv turca campione d’ascolti nel daytime delle 14 sbarca così in prime time in risposta al boom di ascolti di Fabio Fazio con “Che tempo che fa”, che nella prima puntata dello scorso 15 ottobre ha fatto registrare il 10,5 di share. Fazio – dopo vent’anni di messa in onda su RaiTre – è passato a NOVE, e si è classificato al primo appuntamento come il programma più visto di sempre sul canale edito da Discovery.

Riuscirà la fortunata soap turca a rendere Canale 5 una rete competitiva anche nella serata della domenica? Va ricordato infatti che fino ad ora “Caduta Libera – I migliori” di Gerry Scotti ha raccolto risultati deludenti a confronto con il canale Nove, che è invece andato alla grande grazie a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

Terra Amara, la scelta Mediaset per contrastare la concorrenza Rai

Se da un lato c’è Fazio con il suo programma su NOVE a far decollare lo share, dall’altro anche la concorrenza diretta RAI rischia di “minare” gli ascolti della rete televisiva di Pier Silvio Berlusconi. Per sopperire all’addio di Fazio RaiTre ha infatti piazzato Report di Sigfrido Ranucci, il programma di approfondimento che nella prima puntata andata in onda lo scorso 9 ottobre è riuscito a tenere davanti allo schermo ben 2.061.000 spettatori con l’11,4% di share.

Canale 5 ha così deciso di puntare sulla soap turca campione d’ascolti nel daytime pomeridiano per la difficile serata della domenica, riprendendo l’idea del passaggio in prima serata di Terra amara che era già nell’aria a settembre. D’altronde – con uno share di oltre il 24% e oltre 3 milioni di telespettatori nel daytime pomeridiano – la soap turca ha tutti i numeri per riuscire a contrastare l’effetto Fazio, e rivelarsi la scelta vincente per la rete ammiraglia Mediaset per la domenica sera. Appuntamento quindi al 5 novembre, quando i nostri beniamini arriveranno a tenerci compagnia anche in prima serata ogni domenica.