Lutto nella soap opera turca Terra Amara, in onda in Italia su Canale 5. L’attrice Emel Atici, una delle protagoniste della fortunata e seguitissima serie televisiva e sua figlia Püryan, sono due delle oltre 40.000 vittime del terremoto in Turchia. L’attrice è morta mentre si trovava nella sua casa.

Terra Amara, morta Emel Atici: l’attrice vittima del terremoto in Turchia

I corpi delle due donne sono stati ritrovati sotto le macerie della loro casa. A confermare il decesso dell’attrice e di sua figlia è stato il produttore della soap opera turca. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan. La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari” è quanto si legge nel messaggio pubblicato sui social dalla casa di produzione della serie televisiva turca Terra Amara.

L’attrice e sua figlia vivevano nei pressi dell’epicentro del sisma

L’attrice Emel Atici e sua figlia Püryan Atici sono tra le oltre 40.000 vittime del terremoto in Turchia. I corpi sono stati ritrovati sotto le macerie della loro casa che si trovava ad Adana, nel sud-est del Paese, una delle aree più devastate dal sisma.

La prima stagione della soap opera turca Terra Amara va in onda in Italia su Canale 5 dal 2022. In Turchia, paese d’origine della serie tv, è stata trasmessa per ben quattro stagioni dal 2018 al 2022, riscuotendo un notevole successo di pubblico.

Chi era Emel Atici, attrice nella soap opera turca Terra Amara?

La soap opera Terra Amara, di cui l’attrice era una delle interpreti è ambientata nella Turchia degli anni Settanta, più precisamente tra Istanbul e Cukurova. Emel Atici interpretava il ruolo di Sermin. L’attrice ha iniziato a guadagnare notorietà dopo la sua partecipazione alla serie Bir Zamanlar Çukurova (Terra Amara).