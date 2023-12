Cambio programmazione Mediaset previsto per oggi, domenica 24 dicembre. Dopo averci fatto compagnia per diverse settimane con un appuntamento domenicale in prime time, oggi – domenica 24 dicembre – la soap turca Terra Amara sarà trasmessa nel pomeriggio. Le vicende di Züleyha e Demir Yaman in programma dalle 14.24 alle 16.30 in prima visione su Canale 5.

Cambio programmazione Terra Amara, puntata speciale oggi su Canale 5

Oggi – domenica 24 dicembre – Terra Amara salta l’appuntamento serale con i tantissimi fans. Il palinsesto Mediaset della vigilia di Natale “cancella” l’appuntamento serale di tre ore con la soap turca per puntare sul concerto speciale di Elisa. Sarà la cantante infatti a fare compagnia al pubblico di Canale 5 la sera della vigilia. Tuttavia l’appuntamento speciale con la soap non sarà “perso”. I vertici Mediaset hanno infatti scelto di recuperarlo nel daytime pomeridiano.

Terra amara al posto di Amici 23

Oggi non è prevista la messa in onda di un nuovo speciale di Amici 23. Il talent show condotto da Maria De Filippi sarà in pausa per due settimane per lo stop di Natale. Al suo posto ci sarà spazio per le puntate di Terra Amara, in prima visione assoluta.

A partire dalle 14.30 la soap turca andrà in onda con due puntate inedite, che ci terranno compagnia fino alle 16.30 circa, quando poi ci sarà uno speciale best of di Verissimo, con il meglio delle interviste realizzate dalla conduttrice Silvia Toffanin nel corso di questa stagione.

La programmazione speciale Terra Amara potrebbe essere riproposta anche domenica 31 dicembre, dato che non ci sarà spazio neppure la prossima settimana per una nuova puntata in prime time. La fascia serale della domenica sarà infatti occupata dal concerto evento di fine anno condotto da Federica Panicucci.

Terra Amara, con la puntata del 24 dicembre inizia l’ultima stagione

Cosa vedremo nel corso dei due episodi in onda oggi, domenica 24 dicembre? L’appuntamento con il daytime di Canale 5 ci regalerà nuovi colpi di scena.

A partire da oggi infatti vedremo gli episodi della quarta e ultima stagione di Terra Amara, che vedrà Züleyha – ancora una volta – alle prese con alcuni drammi da affrontare. La scomparsa di Demir avrà risvolti drammatici, ma non sarà questo il solo lutto che la giovane Altun si troverà ad affrontare.

Terra Amara programmazione natalizia

Dopo l’appuntamento straordinario di oggi Terra Amara si congeda dai suoi fans. Nella settimana tra Natale e San Silvestro infatti, Mediaset ha deciso di rinunciare alla messa in onda delle puntate della soap turca nella fascia pomeridiana. Il 25 e 26 dicembre lo spazio solitamente occupato dalla soap turca sarà dedicato a film natalizi, mentre dal 27 dicembre in poi sarà una maxi puntata La Promessa a tenerci compagnia.