Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dagli spoiler turchi ci rivelano che emergerà la verità sulla morte di Demir. Dopo essere stato rapito nel corso dell’agguato a villa Yaman l’imprenditore verrà infatti ucciso per errore dagli uomini di Abdülkadir. Ma cosa ci attende? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: agguato a villa Yaman

Nel corso dei prossimi episodi vedremo alcuni uomini mascherati irrompere a villa Yaman e rapire Demir. Il gruppo di malviventi non farà altro che eseguire gli ordini di Abdülkadir Keskin, il socio di Hakan che avrà con gli Yaman un conto in sospeso. L’irruzione degli uomini armati e incappucciati seminerà il panico alla villa, e mentre Züleyha cercherà di mettere in salvo i bambini, Demir e Fikret combatteranno per difendere la famiglia.

Quando i malviventi andranno via Demir sembrerà svanito nel nulla e – nonostante le ricerche – nessuno riuscirà a trovarlo. Lo scopo dell’agguato era infatti il rapimento dell’imprenditore.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Demir tenta di fuggire e muore

Lo Yaman cercherà in ogni modo di riconquistare la libertà, arrivando a rubare la pistola a uno degli aggressori per tentare la fuga. Sotto la minaccia dell’arma però, gli altri cercheranno di difendersi sparando contro Demir, che morirà.

La notizia del rapimento finito in tragedia farà infuriare Abdülkadir Keskin. Il mandante infatti avrebbe voluto avere Demir vivo. A quel punto non potrà fare altro che occultare il cadavere, e sostenere anche con il suo socio Hakan che lo Yaman sia fuggito.

Spoiler Turchia Terra Amara, Abdülkadir spara a Bedir

Abdülkadir farà nascondere il cadavere nel frigorifero di un magazzino abbandonato, e il suo corpo resterà nascosto per mesi. Verrà ritrovato solo dopo molto tempo da alcuni operai, con gli stessi abiti che indossava il giorno dell’irruzione a villa Yaman. La polizia non avrà dubbi sul fatto che l’uomo sia stato assassinato lo stesso giorno dell’agguato e anche Hakan chiederà ai suoi uomini come siano andate le cose. Oltre ad Abdülkadir il solo a conoscere la verità sarà Bedir.

Messo sotto torchio, quest’ultimo sarà sul punto di confessare. Abdülkadir però lo fermerà sparandogli alla tempia. Sarà proprio attraverso i suoi ricordi che potremmo scoprire la verità sulla morte di Demir.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.