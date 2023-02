Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto Demir sarà costretto a giurare alla moglie di non usare più armi, mentre Mujigan costringerà Yilmaz a fare lo stesso. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Demir spara alle foto di famiglia di Fekeli

Fekeli e Hunkar sperano in una cessazione delle ostilità tra Demir e Yilmaz, e per questo convincono i rispettivi figli a partecipare a una cena con l’intento di mettere definitivamente fine alle loro continue guerre.

Le speranze di Ali e della signora Yaman però sono destinate a naufragare, poiché Demir – alla prima occasione – tira fuori la compravendita delle terre che ha visto coinvolti Fekeli e Hunkar, e che gli ha permesso di uscire dal carcere. Lo Yaman chiede quindi a Yilmaz di restituirgli le terre regolarmente acquistate da Fekeli, offrendogli in cambio la possibilità di mantenere le azioni dell’attività che lui voleva aprire con Cengaver.

Yilmaz si sente preso in giro e va su tutte le furie, affermando che la pace tra loro potrà arrivare solo in seguito alla morte di uno dei due. Demir a quel punto tira fuori la pistola e spara contro una foto nella quale è raffigurata la defunta famiglia di Fekeli. A quel punto Züleyha e Hunkar portano via lo Yaman per evitare il peggio, ma una volta giunte a casa si fanno sentire.

Spoiler Turchia Terra Amara, Züleyha costringe Demir a giurare sul Corano

Hunkar rimprovera il figlio per aver lanciato quella provocazione a Yilmaz e anche la moglie dello Yaman – d’accordo con la suocera – si fa sentire. Züleyha intende fare di tutto per proteggere se stessa e il piccolo Adnan. La donna è alle prese con la seconda gravidanza, e il comportamento “sopra le righe” del marito, che non ha esitato a sparare contro le foto dei figli e della moglie defunta di Fekeli, la portano a temere per l’incolumità sua e del figlio.

Per questo motivo Züleyha obbliga Demir a giurare sopra le sacre scritture di evitare l’uso delle armi. Nel frattempo Mujigan fa lo stesso con Yilmaz. I due rivali terranno fede ai giuramenti fatti, e deporranno davvero le armi definitivamente?

Terra Amara puntate turche

Demir, messo alle strette, accetta e promette di non fare più uso delle armi, ribadendo però che – nel caso venga provocato – reagirà allo stesso modo. Anche Mujigan, rimasta al fianco del marito pur sapendo che prova dei sentimenti per Züleyha, gli chiede di porre fine ai battibecchi. L’Akkaya promette di porre fine alla guerra con il suo rivale.

Sarà veramente la volta buona per Yilmaz e Demir? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 3° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.