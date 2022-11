La soap turca Terra Amara sta per tornare in TV, e gli episodi inediti che vedremo a novembre promettono di tenerci con il fiato sospeso. Le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci svelano puntate ricche di colpi di scena, come quella che vedrà Demir compiere un grande gesto d’amore verso Adnan, spingendo così Züleyha a dire addio per sempre a Yilmaz. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Demir e Adnan in pericolo di vita

Lo Yaman e il piccolo Adnan si trovano a lottare tra la vita e la morte, dopo un grave incidente in auto nel quale rimangono coinvolti. Ad avere la peggio sembra essere il bambino, che presenta condizioni davvero critiche.

Per cercare di salvarlo Demir si sottopone a ben due interventi chirurgici. L’uomo ignora il fatto che il piccolo Adnan è in realtà figlio di Züleyha e Yilmaz, ed è anzi convinto che si tratti di suo figlio. Così – quando viene a sapere che è in serio pericolo – non esita a dare il suo consenso per quegli interventi che potrebbero salvargli la vita.

La Altun rimane molto colpita dal gesto d’amore dello Yaman nei confronti del bambino, e sarà divorata da così tanti sensi di colpa da decidere di rinunciare per sempre a Yilmaz e di non rivelargli la paternità.

Anticipazioni turche Terra Amara, Yilmaz, una verità negata

Poco prima che Demir e Adnan rimanessero coinvolti nell’incidente, Züleyha aveva deciso di rivelare a Yilmaz la verità sul piccolo Adnan. La Altun non era disposta a rinunciare così facilmente all’Akkaya, anche se lui sembrava ormai aver voltato pagina ed essere interessato alla dottoressa Mujigan.

Per questo aveva deciso di scrivergli una lettera – nella quale lo informava che Adnan era suo figlio – e di affidare la sua “confessione” a Sabahattin, chiedendogli di consegnarla a Yilmaz.

Il gesto di Demir ha però costretto la donna a rivedere la sua relazione, spingendola a decidere di non rivelare all’Akkaya la verità su Adnan e rimanere piuttosto al fianco di Demir. Chiede così a Sabahattin di restituirle la lettera.

Terra Amara puntate turche: Yilmaz e Züleyha, il confronto

Tuttavia prima di andare avanti con le rispettive famiglie, Yilmaz e Züleyha cercano un chiarimento tra loro. L’Akkaya prende l’iniziativa e cerca la donna, ma chi sperava di assistere a un incontro che portasse i due amanti a tornare insieme resterà deluso.

Il confronto tra Züleyha e Yilmaz sancirà la fine del loro amore!

Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati, in attesa di ritrovare i nostri beniamini che presto torneranno a farci compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset.