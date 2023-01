Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto un nuovo colpo di scena arriverà a sconvolgere la vita dei protagonisti della soap. Züleyha scoprirà di aspettare un figlio e lo dirà a Demir, che però non prenderà affatto bene la notizia. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Zuleyha scopre di essere incinta

La Altun scopre di aspettare un figlio nelle prossime puntate di Terra Amara e rivela la notizia a Demir, che però non fa i salti di gioia ma anzi inizia a pensare che la moglie lo abbia tradito.

Il motivo? Lo Yaman sa di essere sterile e non poter avere figli, per cui trae l’unica conclusione possibile, pensando che il figlio che Züleyha porta in grembo sia l’ennesimo frutto del tradimento della moglie con Yilmaz. Se lo Yaman è sterile la gravidanza di Züleyha può avere una sola spiegazione! Demir perde le staffe e, in preda alla collera, va a sfogarsi da sua madre.

Spoiler Turchia Terra Amara, Hunkar crede a Zuleyha

A sorpresa la madre di Demir difende però la nuora. Convinta che Züleyha sia in buona fede propone al figlio di fare nuovi analisi prima di trarre conclusioni azzardate, per verificare che nel corso degli anni non sia cambiato qualcosa.

Lo Yaman segue i consigli della madre Hunkar e si sottopone a nuovi test, che confermano che non è più sterile. Felicissimo per la notizia, che cancella in un attimo tutte le sue perplessità sulla paternità del nascituro, Demir corre da Züleyha e le chiede perdono per aver dubitato di lei.

Terra Amara puntate turche

Züleyha però è tutt’altro che felice per questa gravidanza inaspettata e sta pensando di rivolgersi a una clinica per poter abortire. La Altun finirà per cambiare idea e dare un fratellino al piccolo Adnan oppure porterà a termine i suoi propositi?

Per trovare la risposta a questa domanda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 3° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.