Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto un nuovo colpo di scena arriverà a sconvolgere la vita dei protagonisti della soap. In particolare gli spoiler turchi annunciano momenti di paura per Sermin, che dopo avere ingannato Hatip viene ritrovata in fin di vita. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: i piani del diabolico Hatip

Demir si trova in carcere accusato di un delitto che non ha commesso. Ad uccidere Cengaver è stato infatti Hatip, e lo ha fatto sotto gli occhi di Sermin. La cugina di Demir vede chiaramente che è il Tellidere a sparare a Gengaver, ma non si reca alla polizia a denunciarlo.

Il desiderio di vendetta contro Demir – che in passato le aveva distrutto la tenuta provocando un incendio – è la molla che spinge Sermin a tacere quanto ha visto, e lasciare che sia invece Demir a finire dietro le sbarre.

Spoiler Turchia Terra Amara, Sermin inganna Hunkar

La vendetta della donna si estende anche nei confronti di sua zia, visto che Sermin chiede a Hunkar un milione di lire turche per ritrattare la sua deposizione e scagionare così Demir. Ma la giovane non vuole solo estorcerle del denaro e – d’accordo con Hatip – escogita un piano per costringere la signora Yaman a vendere le sue proprietà terriere a un prezzo molto più basso del suo reale valore.

Quest’ultima parte del piano però fallisce a causa di Fekeli, che si offre di aiutare Hunkar e acquistare lui le terre al loro reale valore, promettendole anche di restituirgliele quando Hunkar avrà risolto i suoi problemi. Sermin prende il denaro da sua zia e si impegna a recarsi al commissariato per ritrattare la sua versione, ma poi si muove in fretta per lasciare il paese.

Terra Amara puntate turche

La decisione di partire di Sermin fa infuriare Hatip, che cerca in ogni modo di scoprire dove si trovi la moglie di Sabahattin e – quando riesce a rintracciarla – da ordine ai suoi scagnozzi di fermarla. Sermin viene ritrovata piena di sangue all’interno della sua auto. Solo il tempestivo intervento del dottor Sabahattin e di Müjgan Hekimoğlu riescono a salvarla.

Per sapere se Sermin, dopo essersi rimessa completamente, deciderà di lasciare la Turchia, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 3° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.