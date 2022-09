Le nuove anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che presto vedremo Yilmaz pronto a voltare pagina. L’Akkaya sarà pronto a convolare a nozze con Mujigan, ma il destino si accanirà di nuovo contro di lui. Cosa accadrà nella soap turca e cosa ci attende nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara, Yilmaz bacierà Mujigan

Nelle ultime puntate Terra Amara andate in onda in Italia abbiamo lasciato Yilmaz ancora innamorato di Züleyha. I telespettatori turchi però hanno già potuto assistere a un cambiamento di direzione del suo cuore. L’Akkaya infatti – dopo aver baciato Mujigan – si recherà spesso a casa sua nel cuore della notte. Tutto questo finirà per generare una serie di pettegolezzi nel quartiere.

L’ex meccanico – su consiglio di Fekeli – deciderà così di far tacere i maldicenti mettendo l’anello al dito della bella pediatra. Proprio così, nelle prossime puntate inedite Terra Amara Yilmaz sarà sul punto di sposare Mujigan.

Terra Amara, puntate turche: Mujigan non si presenterà all’appuntamento con Yilmaz

Proprio la sera in cui l’Akkaya ha deciso di chiedere a Mujigan di sposarlo la bella pediatra non si presenterà all’appuntamento. Cosa sarà successo? La donna ci avrà ripensato oppure sarà stato qualcos’altro a impedirle di raggiungere Yilmaz? In un misto di rabbia, delusione e preoccupazione, l’ex meccanico guarderà le lancette dell’orologio avanzare inesorabilmente.

Il motivo di questa improvvisa assenza sarà presto chiarito da Demir. Proprio l’ex rivale in amore infatti informerà Yilmaz che Mujigan è stata rapita da alcuni criminali. I malviventi convinceranno la donna a salire in auto con loro facendole credere che una loro parente abbia bisogno di lei per un travaglio anticipato. Quello che la Hekimoglu si troverà davanti però sarà completamente diverso: un uomo, rimasto ferito durante una sparatoria, necessiterà di un intervento tempestivo.

Mujigan dovrà salvare la vita al criminale e sarà consapevole che – qualora qualcosa andasse storto – lei stessa rischierà di morire. Ma Yilmaz non sarà disposto a veder naufragare quella storia d’amore appena sbocciata e si metterà subito a cercarla. Riuscirà a trovarla in tempo?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, rimanere sempre aggiornati sulle news che arrivano dalla Turchia, e prepararvi al ritorno Terra Amara continuate a seguirci. Vi siete persi qualche puntata? Gli episodi della soap opera turca sono disponibili gratis in streaming.