Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che vivremo attimi di tensione per la dottoressa Mujigan, che dopo aver scritto una lettera d’addio a Yilmaz proverà a togliersi la vita. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Mujigan distrutta dalla scelta di Yilmaz

La dottoressa Mujigan non riuscirà ad accettare l’idea di vivere senza Yilmaz, e quando il marito le comunicherà la decisione di chiedere il divorzio la donna inizierà a meditare di suicidarsi. Dopo aver scritto una lettera d’addio all’Akkaya, Mujigan affiderà il piccolo Kerem Ali alle cure della zia, per poi infilarsi in una vasca da bagno riempita d’acqua con una lametta in mano.

Mujigan proverà a suicidarsi tagliandosi le vene nelle prossime puntate Terra Amara!

Solo un fortuito caso impedirà alla giovane di portare a termine il suo piano. Sarà proprio la zia che – scordatasi una cosa – farà ritorno trovando così la giovane dottoressa immersa nella vasca priva di sensi. La donna chiamerà subito i soccorsi e Mujigan sarà portata in ospedale. Fortunatamente quel rientro inatteso avrà impedito al gesto di Mujigan di avere conseguenze serie, e la giovane verrà presto dimessa dall’ospedale perfettamente ristabilita.

Spoiler Turchia Terra Amara, Demir “controlla” Hunkar

Nel frattempo Demir sarà intento a chiedersi se sua madre possa godere davvero della sua fiducia. Preoccupato che la donna possa trasgredire ai suoi ordini e permettere a Züleyha di vedere i bambini, fingerà di dover partire da Cukurova.

I suoi timori risulteranno fondati, e non appena la sua auto lascerà la tenuta Hunkar – aiutata da Saniye – preparerà in fretta i ragazzi per portarli in carcere a trovare Züleyha. Demir, che in realtà non sarà affatto partito ma si sarà invece diretto al carcere, potrà così assistere alla scena.

Furioso strapperà i suoi figli dalle braccia della madre e di Saniye e li farà salire in macchina, diretto verso una destinazione misteriosa. Züleyha, che non avrà fatto in tempo neppure a vederli, continuerà a soffrire in carcere, e apparirà ancor più preoccupata quando Sermin si lascerà sfuggire che il cugino ha portato i bimbi via dalla tenuta.

Terra Amara puntate turche: dove sono Adnan e Leyla?

Dove si sarà diretto lo Yaman con i figli? Demir li porterà a casa di una donna misteriosa, ma il “segreto” verrà presto svelato. La piccola Uzum – mentre gioca a nascondino con un bambino – si rifugia proprio nell’auto di Demir. Quest’ultimo, non accortosi della presenza della piccola, si dirigerà a casa della donna misteriosa che ha momentaneamente in custodia i suoi figli.

Uzum vedrà così il portone nel quale lo Yaman entrerà e lui – accortosi della presenza – cercherà al suo ritorno di ingraziarsi la piccola. Demir comprerà a Uzum un kebab e dello zucchero filato. Subito dopo proverà a strapparle la promessa di tacere alla madre Saniye quello che ha visto. Al ritorno alla tenuta proprio Saniye e Hunkar proveranno a farsi dire dalla bimba dove è stato Demir, ma senza successo.

Sarà davvero al sicuro il segreto dello Yaman oppure la piccola finirà per svelare il nascondiglio di Adnan e Leyla? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.