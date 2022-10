La soap turca Terra Amara tornerà a farci compagnia a novembre, con episodi inediti che promettono di tenerci con il fiato sospeso. Le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci svelano puntate ricche di colpi di scena. Tra le vicende a cui assisteremo ci sarà l’arrivo di Fikret Fekeli a Çukurova, che promette di portare scompiglio in casa Yaman. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: chi è Fikret Fekeli?

Tra le new entry che arricchiranno il cast Terra Amara ci sarà spazio per Fikret Fekeli, nipote del padrino di Yilmaz Ali Rahmet e … fratellastro di Demir!

Il ragazzo infatti si rivelerà figlio illegittimo di Adnan Yaman, padre dell’imprenditore. Il suo arrivo a Çukurova ha un motivo ben preciso: il ragazzo, sicuramente creditore in tutti gli aspetti della vita, è determinato a riscuotere ciò che gli spetta, e a farne le spese saranno proprio gli Yaman.

Ma Demir e la madre Hunkar scopriranno davvero l’esistenza di Fikret solo nel momento in cui lui si presenterà in paese, oppure sapevano già che Adnan aveva avuto un figlio nato da una relazione extraconiugale? La trama si infittisce e promette colpi di scena.

Anticipazioni turche Terra Amara, Fikret vuole vendicarsi

Fin dal primo momento in cui Fikret mette piede in paese, ogni sua azione avrà uno scopo ben preciso, ovvero vendicarsi e prendersi tutto ciò che gli è stato negato fino a quel momento. Le sue azioni però lo porteranno a interagire anche con Züleyha e con Mujigan. Sarà proprio quest’ultima a essere conquistata dal fascino di Fikret.

Terra Amara puntate turche: Mujigan innamorata di Fikret

Fikret Fekeli farà girare la testa a Mujigan, la dottoressa moglie di Yilmaz, non resiste al fascino del bel giovane giunto in paese con aria bellicosa. I piani di vendetta di Fikret finiscono così per scrivere la parola “fine” anche al matrimonio tra Mujigan e Yilmaz? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati, in attesa di ritrovare i nostri beniamini che presto torneranno a farci compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset.