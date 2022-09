Le anticipazioni turche Terra Amara svelano che presto Züleyha riceverà un regalo dal marito Demir. Per il compleanno della moglie infatti lo Yaman si preparerà a stupirla con una nuova fiammante auto rossa. Un regalo inatteso, visto che la madre di Adnan non sa guidare, che però finirà per far preoccupare la madre dello Yaman. Hunkar rivelerà le sue preoccupazioni ad Azize e la reazione della madre la lascerà allibita. Ma vediamo insieme cosa accadrà nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, il compleanno di Züleyha

Ogni donna vorrebbe poter avere attenzioni particolari nel giorno del suo compleanno, e la bella Altun non fa certo eccezione. A realizzare i suoi desideri ci penserà il marito Demir, che organizzerà una serata speciale con cenetta romantica e un regalo che lascerà senza parole la consorte.

Al termine della cena infatti Demir farà dono alla moglie di una bellissima auto rossa fiammante. Hüleyha sarà davvero sorpresa per quel regalo inatteso e, anche se la donna non sa guidare, si mostrerà felicissima. Una gioia che però sarà in netta contrapposizione con lo stato d’animo di sua suocera: la madre dello Yaman infatti – appena scoprirà il regalo di Demir a Züleyha – si mostrerà molto preoccupata.

Terra Amara, puntate turche: la preoccupazione di Hunkar

Da una finestra del soggiorno Hunkar osserverà un dipendente della tenuta intento a lucidare la nuova auto rossa di Züleyha. La madre di Demir non farà mistero della sua preoccupazione per quel regalo “pericoloso” e si mostrerà in ansia per ciò che potrebbe accadere. A mettere in ansia Hunkar non sarà il fatto che Züleyha non sa guidare!

La signora Yaman ripenserà piuttosto a quello che è già accaduto in passato, quando l’ex fidanzata di Yilmaz aveva cercato di fuggire a Istanbul portando con sé il piccolo Adnan. Avendo a disposizione una macchina Hüleyha potrebbe essere agevolata in una nuova fuga.

Queste riflessioni porteranno Hunkar a temere che il figlio possa essere impazzito, e la donna condividerà i suoi timori con Azize, che si troverà vicino a lei in soggiorno. Ma la reazione di sua madre sarà ben diversa da quella che Hunkar aveva immaginato….

Anticipazioni Turchia Terra Amara, Azize sarà euforica!

Se Hunkar aveva immaginato di trovare conforto per i suoi timori e comprensione nella madre resterà delusa. Azize – vecchia e ormai molto malata – non sarà più molto lucida e davanti alla notizia che Züleyha potrebbe decidere di scappare a Istanbul con il piccolo Adnan, si mostrerà euforica.

Al contrario Hunkar sarà fin troppo lucida, e consapevole che la nuora potrebbe fuggire da un momento all’altro. Gli spoiler turchi non rivelano per il momento quali saranno le prossime mosse di Hunkar, ma noi sappiamo bene che la madre di Demir si è sempre dimostrata pronta a tutto per non fare sgretolare la sua famiglia e siamo sicuri che non tarderà ad agire. Voi che ne pensate?

Siamo ansiosi di conoscere il vostro parere, e nel darvi appuntamento ai prossimi giorni con le nostre anticipazioni turche Terra Amara