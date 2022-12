Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che vivremo momenti di apprensione per il bambino di Züleyha. Il piccolo Adnan sarà infatti in pericolo e la sua vita sarà appesa a un filo. Un momento di distrazione potrebbe così trasformarsi in un evento tragico nelle prossime puntate Terra Amara. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Yilmaz è il padre di Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo tra qualche settimana sui nostri teleschermi, svelano che la verità sulla paternità di Adnan verrà presto alla luce. Mentre Mujigan deve fare i conti con la sua infelicità – sapendo che l’Akkaya l’ha sposata pur amando Züleyha – Yilmaz vuole rendere pubblico il fatto che Adnan è figlio suo e non di Demir.

Lo Yaman è intenzionato a far circoncidere il bambino e Yilmaz non è affatto d’accordo. Si reca così a casa del rivale e tra i due scoppia l’ennesima lite. Behice approfitta del trambusto per intrufolarsi indisturbata in camera di Fikret, alla ricerca di un indizio che possa incastrare il nipote di Fekeli. La zia di Mujigan trova in effetti un passaporto falso dell’uomo.

Spoiler Turchia Terra Amara, Adnan lasciato solo si ferisce

Nel frattempo il piccolo Adnan viene lasciato da solo, e mentre le persone che dovrebbero occuparsi di lui sembrano pensare solo agli affari loro e a discutere per far valere i propri diritti, il bambino trova l’arma di Demir e si ferisce gravemente.

Le sue condizioni appaiono subito gravi e il piccolo viene trasportato in ospedale, dove Mujigan si prende cura di lui. Le condizioni che hanno portato al ferimento di Adnan causano l’ira di Züleyha, che accusa Demir e Yilmaz di aver lasciato il bambino incustodito solo perché ossessionati dalla loro eterna rivalità.

Terra Amara puntate turche: Züleyha teme la vendetta di Mujigan

Il muro di ostilità che Demir e Yilmaz hanno innalzato sembra frantumarsi davanti alle notizie che arrivano dall’ospedale. Il bambino ha riportato ferite profonde che fanno temere per la sua vita. Davanti a questa situazione l’Akkaya e lo Yaman si uniscono a Züleyha e pregano con lei affinché il bambino non paghi il prezzo della loro rivalità.

La Altun teme che Mujigan possa vendicarsi di lei rivalendosi sul piccolo, ma la dottoressa mette da parte il suo astio e si dedica anima e corpo al tentativo di salvare la vita al bambino.

Per sapere se la sua dedizione porterà ai risultati sperati, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.