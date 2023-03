Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto assisteremo al tentativo di Hunkar di estromettere il piccolo Adnan dall’eredità di famiglia. Dopo la nascita di Leyla la madre di Demir cercherà di tutelarla, chiedendo al figlio di togliere Adnan dall’asse ereditario. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: la reazione di Hunkar alla nascita di Leyla

La nascita della piccola Leyla porterà gioia in casa Yaman, ma anche qualche reazione inattesa. Hunkar in particolare si mostrerà pronta a fare grandi distinzioni tra la bimba appena arrivata e il piccolo Adnan. La signora Yaman sa che il bambino è in realtà figlio di Züleyha e Yilmaz, mentre Leyla è la figlia di suo figlio.

Questo la spingerà a chiedere a Demir di estromettere Adnan dal testamento, in modo tale da impedire che l’Akkaya possa un giorno mettere le mani sul patrimonio degli Yaman qualora venisse fuori la verità sulla paternità.

La reazione di Demir sorprenderà sua madre, lo Yaman dichiarerà che Leyla e Adnan sono entrambi suoi figli, tanto da voler quindi dividere equamente l’eredità fra loro. Il ricco imprenditore non esiterà ad affermare che li considera entrambi suoi figli, ma Züleyha avrà qualche dubbio in proposito.

Spoiler Turchia Terra Amara, i dubbi di Züleyha

Demir cercherà di convincere Züleyha che non è intenzionato a fare differenze tra Adnan e Leyla, ma la Altun nutrirà molti dubbi sul fatto che il marito non finirà per cedere alle richieste della madre.

Le sue perplessità aumenteranno quando Adnan rimarrà coinvolto in un incendio all’interno della stalla e verrà salvato da Sermin. Il bambino rischierà di morire, e solo l’intervento della cugina di Demir – che si getterà tra le fiamme per salvarlo – riuscirà a evitare un epilogo drammatico.

Lo Yaman offrirà a Sermin una ricompensa per il suo gesto eroico, ma Züleyha non potrà fare a meno di pensare che si tratta di una ricompensa “misera” e chiedersi se il marito non sarebbe stato più generoso se al posto del bambino ci fosse stata Leyla.

Terra Amara puntate turche, Demir finirà per seguire il consiglio della madre?

Hunkar non avrà dubbi sulla necessità di salvaguardare Leyla nelle prossime puntate di Terra Amara, e chiederà a Demir di tutelare il patrimonio familiare escludendo Adnan. Demir apparirà invece determinato a considerare entrambi i bambini come figli suoi, ma quella ricompensa bassa sarà davvero il preludio di un cedimento dello Yaman? I timori di Züleyha sono fondati?

Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.