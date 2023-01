Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto un nuovo colpo di scena arriverà a sconvolgere la vita dei protagonisti della soap. Riflettori puntati su Hunkar, che scopre che è stata la nipote a denunciare Demir per l’omicidio di Cengaver e cerca di convincerla a rivedere la sua testimonianza. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Sermin accusa Demir

Demir finisce in carcere con l’accusa di avere ucciso Cengaver, e la persona che dichiara di averlo visto mentre compiva il delitto è Sermin, la cugina del giovane. In realtà la ragazza ha visto chiaramente che è stato Hatip a uccidere Cengaver, ma non esita ad accusare Demir per vendicarsi delle angherie subite.

Quando Hunkar scopre che è stata la moglie di Sabahattin a mettere nei guai suo figlio, cercherà di farla ritrattare la sua deposizione offrendole in cambio i soldi precedentemente bloccati. Ma Sermin ha un nuovo piano in mente….

Spoiler Turchia Terra Amara, Sermin alleata con Hatip

Sermin si allea con l’assassino di Cengaver, e insieme escogitano un piano per vendicarsi degli Yaman. Sermin – che ha perso anche la casa a causa del cugino – chiede alla zia un milione di lire turche per ritrattare la sua dichiarazione e scagionare così Demir. Hunkar, per accontentare la nipote, deve così vendere gran parte delle sue proprietà.

Nel frattempo Hatip cerca di convincere tutti i potenziali clienti a non fare nessuna offerta, per poi presentarsi davanti alla signora Yaman e offrirle 700.000 lire turche. Inizialmente la donna rifiuta, ma poi messa alle strette deve contrattare con il perfido Tellidere, che gioca al ribasso e le offre 600.000 lire.

Hunkar è messa alle strette, ma qualcuno arriva in suo aiuto.

Terra Amara puntate turche

Ali Fekeli – da sempre innamorato di Hunkar – le propone di concludere l’affare per un milione di lire turche, con l’intenzione di restituirle tutte le terre appena la donna avrà risolto i suoi problemi.

Hunkar può così soddisfare le richieste di Sermin, e nel darle il denaro che la nipote aveva chiesto la obbliga a firmare un foglio con il quale dichiara di non aver visto Demir sparare a Cengaver. La ragazza si impegna ad andare alla polizia, ma lasciata la casa di Hunkar informa Hatip e poi si prepara a lasciare la Turchia.

Sermin cerca di prendersi ancora una volta gioco di sua zia, ma riuscirà a portare a termine il suo piano o verrà fermata prima di lasciare il Paese?

Per trovare la risposta a questa domanda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 3° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.