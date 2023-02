Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto Hunkar Yaman verrà sfrattata dalla sua tenuta. A cacciarla sarà nientemeno che il figlio Demir, quando scoprirà che la madre ha una relazione con Ali Rahmet Fekeli. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Sermin scopre la relazione tra Hunkar e Fekeli

Sermin viene arrestata a seguito della denuncia di Naciye, che la accusa di avere intrapreso una relazione clandestina con suo marito Hatip. A spingere la moglie di Tellidere a sporgere denuncia è stata Hunkar, e la giovane non può dimenticare che proprio sua zia è responsabile del suo arresto.

Mentre si trova in carcere Sermin scopre che Hunkar ha una relazione con Ali Fekeli. A metterla a conoscenza della “tresca” è una compagna di cella, che afferma di sapere che Hunkar e Ali da tempo si incontrano di nascosto. Inutile dire che la sete di vendetta della ragazza la spinge a scoprire di più.

Tornata libera, in attesa del processo definitivo, Sermin segue sua zia e riesce a fotografare Hunkar e il padrino di Yilmaz insieme durante uno dei loro incontri segreti. Subito dopo fa in modo che gli scatti giungano alla redazione del giornale, recapitandole in forma anonima.

Spoiler Turchia Terra Amara, l’amore tra Hunkar e Fekeli fa infuriare Demir

Le foto diventano così pubbliche e Demir non prende affatto bene la notizia che sua madre possa avere una relazione con l’uomo che – oltre a essere il padrino del suo peggior nemico – è stato anche accusato di essere l’assassino del suo defunto marito.

Hunkar ammette con il figlio che la notizia apparsa sui giornali è vera, e che lei ha una relazione con Fekeli. A quel punto la dark lady deve affrontare la rabbia e la delusione di Demir, che è convinto che questa notizia possa ledere l’onore di tutta la famiglia Yaman.

La discussione si inasprisce ancora di più quando Hunkar non riesce a negare di provare dei sentimenti per Ali. A quel punto Demir la caccia dalla tenuta, invitandola a non farsi vedere mai più.

Terra Amara puntate turche, Hunkar amareggiata per lo “sfratto”

La darklady fa fatica a digerire il fatto di essere stata sfrattata dalla sua casa, e tantomeno che a cacciarla via sia stato proprio suo figlio Demir.

Per sapere quali conseguenze avrà questo gesto, e cos'altro accadrà nella soap turca "regina" del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui.