La soap turca che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans si avvia verso il gran finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci ancora tanti importanti colpi di scena prima di scrivere definitivamente la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime puntate inedite vedremo Gaffur vittima di un destino crudele. L’uomo perderà infatti moglie e sorella. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Saniye e Gulten vengono investite

Nelle prossime puntate di Terra Amara Saniye avrà una dura discussione con Çolak. La caposquadra di villa Yaman non sarà disposta ad accettare le minacce di Haşmet Çolak e chiederà alla cognata Gulten di recarsi con lei a denunciare il proprietario terriero.

Le due donne si metteranno in viaggio con l’auto, ma lungo il tragitto si accorgeranno di aver forato una gomma. Entrambe scenderanno dalla vettura per cambiare lo pneumatico, proprio quando sta arrivando Çolak. In auto con l’uomo ci sarà il figlio, e i due saranno intenti a discutere animatamente.

Distratto dalla discussione Çolak investirà in pieno le due donne, e proseguirà la sua corsa lasciandole a terra entrambe prive di sensi.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Gaffur scopre che la moglie è morta

Poco dopo la gendarmeria giungerà a villa Yaman, per informare Gaffur dell’accaduto. Quando l’uomo verrà a sapere che la moglie è morta inizierà ad urlare così forte che tutti accoreranno in giardino per capire cosa stia accadendo.

Saniye non ce la farà a superare l’incidente, mentre Gulten apparirà in condizioni gravissime ma non in pericolo di vita. Sebbene le sue condizioni destino inizialmente speranza, anche la sorella di Gaffur non riuscirà a sopravvivere al tremendo incidente e – dopo qualche ora di agonia – si spegnerà per sempre.

Gaffur distrutto nelle prossime puntate Terra Amara

Gaffur perderà così in poche ore l’amata moglie e la sorella, e per lui sarà un colpo durissimo. Il suo dolore sarà condiviso da tutti gli abitanti di villa Yaman.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap opera turca che si sta avvicinando sempre più al gran finale.