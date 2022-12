Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che non mancheranno momenti di dolcezza, quando Fekeli e Hunkar si riavvicinano e – complice un forte temporale – trascorrono la notte insieme. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Fekeli e Hunkar si vedono in segreto

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo tra qualche settimana sui nostri teleschermi, svelano che Ali Fekeli e Hunkar Yaman avranno modo di riscoprire quel sentimento che da tempo li lega e che non sembra essersi mai sopito.

I due continueranno a vedersi di nascosto, mentre i loro tentativi di porre fine agli scontri sempre più violenti tra il figlio della matriarca e il figlioccio di Fekeli non riusciranno a dare gli esiti sperati. Così mentre Demir e Yilmaz saranno impegnati nella loro “guerra personale” tra Ali Fekeli e Hunkar potrebbe riaccendersi la scintilla.

La matriarca e Ali ripercorreranno tutte le fasi di quell’amore che non hanno potuto vivere in passato, a causa delle bugie di Adnan e dell’interferenza del defunto marito di Azize.

Spoiler Turchia Terra Amara, Ali e Hunkar bloccati nella casetta abbandonata

Ali Fekeli e Hunkar Yaman decideranno di trascorrere un pomeriggio insieme e, mentre rievocheranno il passato, saranno sorpresi da un forte temporale. Impossibilitati a rientrare a casa con la loro auto i due decideranno di cercare rifugio in una vecchia casetta abbandonata.

L’impresario si dirigerà verso quella dimora che conosce, e nella quale i due troveranno una stufa per scaldarsi e del cibo per passare la notte. Complice una cena a lume di candela Fekeli e Hunkar si riavvicineranno pericolosamente, finendo per addormentarsi uno a fianco all’altra.

Terra Amara puntate turche: un ricongiungimento pericoloso

Il ricongiungimento tra il padrino di Yilmaz e la matriarca non sarebbe sicuramente ben visto dai rispettivi figli. Se tra Fekeli e Hunkar sembrerà infatti essersi riaccesa la vecchia scintilla, Yilmaz e Demir saranno ben lontani dalla decisione di deporre le rispettive armi e diventare “fratelli”.

Per sapere se il marito di Züleyha e Yilmaz saranno costretti a porre fini ai loro conflitti in nome dell’amore tra Fekeli e Hunkar, o se invece riusciranno a impedire che i rispettivi “genitori” si ricongiungano, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.