La soap turca Terra Amara sta per tornare in TV, e gli episodi inediti che vedremo a novembre promettono di tenerci con il fiato sospeso. Le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci svelano puntate ricche di colpi di scena, come quello che coinvolge Demir e Umit. I due iniziano una relazione, all’insaputa di Züleyha. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Demir tradisce Züleyha

Non potevamo certo immaginare che il giovane imprenditore, dopo aver mostrato un’attrazione ossessiva per la bella Altun ed aver lottato perché Züleyha diventasse sua moglie, potesse avere occhi anche per altre donne. E invece nelle prossime puntate inedite Terra Amara – che andranno in onda su Canale 5 da novembre – scopriremo che neppure lo Yaman è insensibile al fascino femminile.

A catturare la sua attenzione è Umit, una giovane dottoressa dell’ospedale di Cukurova collega di Mujigan. Inevitabilmente questo porta molti di noi a chiedersi se il figlio di Hunkar sia già stato infedele a Züleyha durante le loro nozze, o se questo sia accaduto solo dopo aver conosciuto Umit.

Anticipazioni turche Terra Amara, Züleyha scopre il tradimento di Demir

La relazione clandestina tra Demir e Umit rischi di portare a risvolti imprevedibili. Züleyha infatti, dopo aver scoperto il tradimento del marito, prende una decisione clamorosa.

Dopo essere riuscita a ottenere dei documenti falsi, la Altun fugge in Europa!

Terra Amara puntate turche: matrimonio finito per Demir e Züleyha?

Sarà davvero la fine del matrimonio tra lo Yaman e la bella Altun? Oppure i due riusciranno a fare pace? Sicuramente sarà un periodo piuttosto difficile per Demir, che oltre alla separazione dalla moglie si troverà ad affrontare anche un’altra vicenda che sconvolgerà la sua famiglia. L’arrivo di Fikret Fekeli a Cukurova promette di portare scompiglio in casa Yaman, ma per sapere chi è veramente il giovane e perché il suo arrivo si rivelerà così importante, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati, in attesa di ritrovare i nostri beniamini che presto torneranno a farci compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset.