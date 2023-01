Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che lo Yaman si dispera per la morte della madre, uccisa da Behice. La zia di Mujigan ha deciso di mettere fine alle minacce di Hunkar – che era riuscita a scoprire molti segreti del suo passato – pugnalandola a morte. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Behice uccide Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo tra qualche settimana sui nostri teleschermi, svelano che la perfida zia di Mujigan non rimane inerme davanti alle accuse di Hunkar. La madre di Demir ha infatti scoperto che la donna non ha esitato a far fuori i due mariti solo per entrare in possesso dell’eredità.

Decisa a denunciarla, Hunkar vuole prima parlare con lei: una discussione che si rivela fatale per la madre dello Yaman, che viene pugnalata al ventre da Behice.

Spoiler Turchia Terra Amara, Demir sconvolto dalla morte della madre

Il corpo di Hunkar viene nascosto tra i cespugli vicino alle rovine nella tenuta, ed è proprio Demir a ritrovarlo. Tornato alla villa con il corpo della madre senza vita tra le braccia, lo Yaman annuncia la morte di Hunkar ai dipendenti, poi si rifugia nell’abbraccio di Züleyha.

Terra Amara puntate turche: Fekeli consola Demir

Anche Fekeli è distrutto dalla morte di Hunkar. Dopo molte vicissitudini i due erano in procinto di convolare a nozze, e il gesto di Behice ha cancellato per sempre il loro sogno d’amore. Tuttavia Ali Fekeli non fa mancare il suo sostegno a Demir, che però rimane convinto che dietro l’omicidio della madre vi sia lo zampino di Yaman.

Tra i due rivali in amore si riaprono i conflitti, destinati ad aumentare quando Yilmaz – dopo l’omicidio di Hunkar – si riavvicina alla sua ex fidanzata Züleyha. Riuscirà a portarla via da Demir? O la Altun resterà vicino al marito, colpito duramente dall’omicidio della madre?

Per sapere qualcosa in piùsu questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.