La soap turca che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans si avvia verso il gran finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci ancora tanti importanti colpi di scena prima di scrivere definitivamente la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime puntate inedite vedremo uno dei più duri scontri tra madre e figlia. Il motivo della disputa sarà Çolak. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Haşmet Çolak trama contro Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo Haşmet pronto a espandere il suo potere nella cittadina di Cukurova. Per portare a termine i suoi piani non esiterà a tramare contro Züleyha, poiché la riterrà un peso per lui. Per questo si dimostrerà pronto a mettere la parola fine all’esistenza della donna, tanto da organizzare una vera e propria spedizione punitiva nei suoi confronti.

Intenderà vendicarsi perché non accetterà di essere stato messo in un angolo da due donne, dopo che la mamma di Adnan e Luftiye saranno riuscite a far chiudere un suo magazzino.

L’uomo si dirà pronto a eliminare Züleyha, che nel frattempo sarà sempre più vicina ad Hakan, con il quale nascerà una vera e propria relazione sentimentale.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Sermin conquistata da Çolak

Se da un lato Züleyha cercherà in ogni modo di allontanare Çolak, dall’altro ci sarà chi invece cercherà di avvicinarsi sempre di più a lui. Si tratta di Sermin, che sarà conquistata dalle sue ricchezze. La donna infatti scoprirà che oltre ai terreni l’uomo possiede anche un ristorante, l

A un certo punto la madre di Betül crederà di aver conquistato il suo cuore e fantasticherà sulle possibili nozze, che le permetterebbero di diventare una delle signore più ricche di Cukurova.

Le sue fantasie la spingeranno a parlare con le amiche del Circolo, e stilare insieme a loro una possibile lista dei luoghi che potrebbero ospitare l’evento.

Sermin non immaginerà affatto che il suo sogno stia per trasformarsi in incubo, e che sarà proprio sua figlia Betül a giocarle un brutto tiro.

Çolak conquistato da Betül nelle prossime puntate Terra Amara

In amore tutto è permesso, ma Sermin farà fatica a digerire il fatto che Betül – sangue del suo sangue – trami alle sue spalle per rubarle l’uomo sul quale aveva a lungo fantasticato.

La donna non reagirà affatto bene quando scoprirà che anche Betül avrà messo gli occhi sulle ricchezze di Haşmet Çolak. Proprio mentre la madre sarà intenta a scegliere la location ideale nella quale coronare il suo sogno d’amore Çolak regalerà alla figlia una parure con un collier e degli orecchini di diamanti. L’uomo vorrà dire a tutti che loro stanno insieme, così insieme si recheranno a cena al Circolo di Çukurova.

Il loro ingresso sarà accolto con stupore dalle amiche di Sermin, che si ammutoliranno. Lei non capirà cosa stia accadendo alle sue spalle e – quando si girerà – vedrà la figlia in abito da sera insieme a Haşmet Çolak.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap opera turca che si sta avvicinando sempre più al gran finale.