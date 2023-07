Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo al ricongiungimento tra la Altun e Demir. Züleyha tornerà al fianco di Demir dopo la morte di Yilmaz, grazie a Sevda e vorrà ricompensarla con un regalo speciale. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha torna alla tenuta

Tutto avrà inizio dopo che la Altun sarà stata costretta a dire addio per sempre il grande amore della sua vita. Proprio quando Züleyha e Yilmaz sembreranno avviarsi a un lieto fine insieme infatti, un tragico incidente scriverà la parola “fine” alla loro storia d’amore.

La Altun – distrutta dal dolore dopo la morte di Yilmaz – troverà nell’ex marito un confidente. La donna si ricongiungerà con l’uomo che ha sposato tornando a condividere la tenuta, ma dormiranno in stanze separate. Tuttavia l’apporto di Züleyha all’azienda di famiglia sarà determinante e i risultati non tarderanno a mostrarsi.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir affascinato da Umit

Ben presto Züleyha si renderà conto di provare sentimenti forti per l’ex marito. A svelare ciò che prova sarà la gelosia e il timore di perderlo, quando lo Yaman intraprenderà una relazione clandestina con Umit.

La donna – d’accordo con Fikret – cercherà di far breccia nel cuore dello Yaman per poterlo distruggere e separare dall’ex moglie. Tuttavia il loro piano sarà destinato a crollare quando Demir farà un passo indietro e chiederà perdono a Züleyha per averla tradita. La Altun inviterà l’ex marito a mettere da parte il passato e ripartire insieme per il bene dei loro figli.

Terra Amara anticipazioni Turchia: Demir e Züleyha felici

La coppia inizierà così una nuova vita, e i due mostreranno a tutti gli abitanti di Cukurova la loro felicità, scatenando la furia di Fikret Fekeli e Umit.

Il fratellastro di Demir non digerirà affatto bene l’idea di non essere riuscito a sconvolgere la vita dell’uomo.

Terra Amara, trame turche: Züleyha sarà grata a Sevda

A favorire la ricongiunzione sarà Sevda, che esorterà i due a tornare a essere una coppia a tutti gli effetti. Quando Züleyha confiderà alla cantante i sentimenti che prova ancora per Dmir, lei la rassicurerà promettendole che presto lei e suo marito torneranno a dormire nella stessa stanza.

L’intervento della donna si rivelerà determinante e Züleyha vorrà ricompensarla offrendole la camera che un tempo era appartenuta a Hunkar. La cantante – consapevole di aver rovinato in passato il matrimonio della defunta per la relazione extraconiugale intrapresa con Adnan Yaman – non se la sentirà di accettare questo dono. Züleyha riuscirà però a farle cambiare idea, assicurandole che la suocera sarebbe sicuramente felice per l’aiuto che ha dato alla sua famiglia.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.