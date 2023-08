Terra Amara si prepara a tornare sui nostri teleschermi con nuovi episodi inediti. A partire da lunedì 21 agosto la soap turca riprenderà infatti la sua programmazione consueta, dopo la “pausa” di Ferragosto nella quale i nostri beniamini ci hanno tenuto compagnia con le repliche della prima stagione. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha scopre la vera identità di Fikret

Fikret Fekeli si è presentato a Cukurova affermando di essere il nipote di Ali Rahmet, ma ben presto la sua vera identità verrà svelata. A scoprire la verità sarà Züleyha, che avrà modo di assistere al furto di un quadro nell’azienda Yaman. La giovane Altun vedrà proprio Fikret impossessarsi del dipinto, e non esiterà a seguirlo per cercare di far luce sulla misteriosa vicenda.

Durante l’inseguimento in auto però qualcosa andrà storto, e Fikret si accorgerà che la moglie di Demir lo sta seguendo. Il nipote di Fekeli aggredirà Züleyha per poi andarsene via, senza darle nessuna spiegazione sul furto e lasciandola sola nel bosco. La giovane rimane intrappolata nel bosco e non farà ritorno alla tenuta per diversi giorni.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir ritrova Züleyha nel bosco

A villa Yaman tutti saranno preoccupati per la sparizione di Züleyha. Demir in quel momento si troverà lontano da Cukurova, “impegnato” in un weekend romantico con l’amante Umit. Proprio mentre Züleyha sarà intrappolata nel bosco, lo Yaman dichiarerà alla dottoressa la sua intenzione di divorziare dalla moglie, così da poter vivere la loro storia d’amore alla luce del sole.

Tornato alla villa, Demir verrà messo al corrente della sparizione della moglie. Sarà proprio lui a trovarla nel bosco sana e salva. La giovane non ricorderà niente, mentre lui non sarà più così convinto di volerla lasciare.

Anticipazioni turche Terra Amara: Züleyha scopre l’identità di Fikret

Quando si riprenderà del tutto, la Altun dichiarerà il suo amore al marito e ricorderà di aver sorpreso Fikret mentre rubava il quadro che riportava la calligrafia del suocero. Quando pochi giorni dopo Züleyha vedrà i muri di Cukurova tappezzati di manifesti che non solo riportano il quadro, ma anche la lettera che parla del figlio illegittimo di Adnan, la ragazza non avrà più dubbi e capirà che Fikret è il fratellastro di Demir!

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.