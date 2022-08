Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo naufragare il matrimonio tra Demir e Züleyha. Ma vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, una dichiarazione d’amore fasulla

La dichiarazione d’amore che Züleyha fa a Demir, davanti a un incredulo Yilmaz, non aveva certo convinto i telespettatori. Come ha potuto la bella Altun dimenticare così in fretta l’Akkar e aprire il suo cuore a Demir? In effetti dietro le parole di Züleyha è racchiuso tutto il desiderio di porre fine alla lotta tra i due uomini e poter riavere suo figlio. Se Demir aveva ancora dubbi sulla fedeltà della moglie, quella dichiarazione fatta davanti al suo rivale sembrerà convincerlo del fatto che non ha niente da temere.

Ma le parole di Züleyha sono ben diverse da quello che in realtà prova, e Demir non tarderà ad accorgersene. La ragazza infatti decide di fuggire con il piccolo Adnan e Yilmaz, l’unico vero grande amore della sua vita. Tutto viene progettato durante un incontro tra l’Akkar e Züleyha in una delle capanne situate nella tenuta Yaman.

Yilmaz fa di nuovo la sua dichiarazione d’amore a Züleyha e le chiede di fuggire insieme. La giovane accetta, ma gli chiede un po’ di tempo per organizzare al meglio la sua fuga.

Terra Amara, puntate turche: Züleyha e Yilmaz rischiano di essere scoperti

La coppia rischia di essere scoperta da Demir all’interno del capanno. Solo il tempestivo intervento di Gūlten, che con una scusa riuscirà ad allontanarlo, impedisce a Züleyha di finire di nuovo nell’occhio del ciclone.

A questo punto alla Altun non rimane altro da fare che progettare il suo piano di fuga con i figli. Yilmaz infatti non ha avuto dubbi nel dichiararsi pronto ad amare sia Adnan, suo figlio, che la piccola Leyla, nata dal matrimonio tra la donna e Demir, come se fossero entrambi figli suoi.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, Fekeli cerca di far cambiare idea a Yilmaz

L’Akkar rivela a Fekeli i suoi piani di fuga con Züleyha, e l’uomo cerca di fargli cambiare idea dicendogli che non può costruire la sua felicità “calpestando” i sentimenti di Mujigan. Yilmaz sarà però irremovibile e a Fekeli non rimarrà altro da fare che dargli la sua benedizione.

Andrà tutto secondo i piani? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.