Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che la povera Nazire avrà un attacco epilettico. La giovane lavorante verrà soccorsa da Züleyha e Yilmaz, ma l’affiatamento tra i due scatenerà l’ira di Demir. Vediamo insieme cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Züleyha mente a Yilmaz

Cosa potrebbe fare una donna per amore? Nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo Züleyha chiedere a Yilmaz di lasciare il paese. La richiesta arriverà nel corso di un incontro dall’atmosfera glaciale durante il quale la Altun farà fatica a nascondere i suoi veri sentimenti. Proprio così, perché la donna non avrà mai smesso di amare Yilmaz e la sua “insolita” richiesta arriverà solo a seguito delle direttive di Demir, che vorrà allontanare il rivale quanto più possibile dalla moglie.

La Altun potrà così tornare a occuparsi del piccolo Adnan, rassicurando il marito sul fatto che ormai c’è solo lui nel suo cuore e che non tenterà mai più la fuga come accaduto in passato. Il comportamento di Züleyha lascerà perplesso Yilmaz, che si chiederà come abbia potuto dimenticare in un momento tutti i bei momenti passati insieme.

Nel frattempo anche Fekeli spingerà il figlioccio a dimenticare la Altun, ignaro di ciò che invece starà scrivendo il destino per i due giovani.

Terra Amara, puntate turche: Yilmaz e Züleyha di nuovo insieme

La lavorante sarà vittima di un attacco epilettico, e si salverà grazie all’intervento tempestivo di Züleyha e Yilmaz. L’Akkar si recherà al villaggio per portare dei regali ai lavoratori e, mentre si troverà lì, la domestica Nazire verrà colta da una crisi epilettica. A soccorrerla arriverà immediatamente la Altun, e poco dopo si presenterà anche Yilmaz, avvisato dalla figlia della lavorante.

Züleyha e Yilmaz di nuovo insieme, quindi, in un atteggiamento “complice” che non sfuggirà allo sguardo di Fadik che correrà a informare Demir. Così, mentre i due porteranno in ospedale la povera donna, Yaman si metterà a cercarli.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, Demir affronta Yilmaz

Demir non tarderà a rintracciarli e, accecato dalla gelosia, punterà una pistola contro l’Akkar, che proverà a difendersi con un’arma. A questo punto solo Züleyha potrà porre fine al conflitto, e lo farà invitando il marito a non compiere gesti avventati. Cosa accadrebbe a lei e al piccolo Adnan se a lui succedesse qualcosa? Riconfermandogli il suo amore, Züleyha riuscirà a trascinare via il marito, lasciando lì Yilmaz che, incredulo, non riuscirà a capire che quella dichiarazione d’amore di Züleyha a Demir era in realtà un disperato tentativo della donna di salvare proprio lui da un proiettile.

Yilmaz andrà su tutte le furie e inizierà allora a correre con la sua auto, mettendo così in pericolo di nuovo la sua vita. Cos’altro accadrà?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.