Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che l’Akkaya mediterà di lasciare Istanbul con la moglie, il figlio e Behice, per dare una nuova opportunità al suo matrimonio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Demir accusa Züleyha

Le conseguenze del video che Mujigan ha inviato a Demir continuano a farsi sentire, e nelle prossime puntate di Terra Amara Züleyha – sopravvissuta alla ferita causatale da Demir nel bosco – viene cacciata di casa dal marito. La Altun comprende così che l’incontro del tutto innocuo con Yilmaz ha come conseguenza l’allontanamento dai suoi figli. Lo Yaman infatti – convinto che la moglie lo abbia tradito con il rivale – non vuole più rivederla.

Spoiler Turchia Terra Amara, Züleyha arrestata

La reazione di Züleyha non tarda ad arrivare e – davanti alla decisione di Demir di privarla dei suoi figli – la giovane donna non esita a sparare in pieno petto al marito. La Altun viene così condotta in carcere, mentre Demir viene sottoposto a una delicata operazione per salvargli la vita. Dopo un mese di ricovero il ricco imprenditore viene dimesso e può testimoniare al processo contro la moglie.

Demir dichiara che Züleyha ha tentato di ucciderlo per poter avere la strada spianata con Yilmaz, e questa deposizione non lascia scampo alla giovane donna, che viene rinchiusa in carcere.

Terra Amara puntate turche, Züleyha allontana Yilmaz

Ormai confinata dietro le sbarre e convinta di non rivedere più i suoi figli – Züleyha chiede all’ex di non passare più a trovarla, convinta che la sua storia d’amore con Yilmaz non potrà mai avere un futuro!

La scelta di Züleyha porta Yilmaz a fare una difficile scelta. L’ex meccanico decide così di dare una seconda chance al suo matrimonio, anche per il bene del suo primogenito. Yilmaz prepara le valigie, intenzionato a trasferirsi a Istanbul con la moglie, il piccolo Kerem Ali e Behice.

Ma Yilmaz lascerà veramente Cukurova oppure un imprevisto rovinerà i suoi piani? Ormai sappiamo bene che i colpi di scena non mancano in Terra Amara.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.