Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che stiamo per assistere a qualcosa che ci farà seriamente dubitare che tra Yilmaz e Züleyha possa davvero esserci ancora un futuro insieme. Ma vediamo insieme cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Mujgan salva il piccolo Adnen

Una nuova donna riesce a fare breccia nel cuore dell’Akkar: si tratta di Mujgan Hekimoğlu. L’affascinante dottoressa – figlia di un medico affermato e stimato – giunge a Cukurova determinata ad affermarsi professionalmente senza l’aiuto dell’influente papà. Il padre avrebbe infatti voluto che la figlia restasse a Istanbul, dove lui avrebbe potuto con le sue conoscenze aiutarla a fare carriera.

Dopo aver così rifiutato l’aiuto influente del padre, Mujgan arriva in paese e inizia a visitare tutti i figli dei dipendenti degli Yaman, dando consigli ai genitori per la terapia più adatta a ognuno di loro. L’idea non piace a Gaffur, che corre a informare Hunkar. Una nuova sorpresa attende però il capomastro: la matrona è già a conoscenza dell’arrivo di Mujgan.

La nuova arrivata presta assistenza nella clinica del paese, dove Demir e Züleyha sono costretti a correre quando il piccolo Adnan viene colpito da una febbre altissima. La dottoressa si prende cura del bambino, gli fa un flebo che abbassa immediatamente la temperatura corporea e lo restituisce ai genitori, che possono così riportarlo a casa con loro. Mujgan affida a Demir e Züleyha anche un farmaco, da somministrare al figlio qualora la febbre tornasse a salire. Il gesto d’altruismo non sfugge a Yilmaz, che chiede alla dottoressa di visitare anche tutti i suoi dipendenti.

Terra Amara, puntate turche: Yilmaz sposa Mujgan

Tra Yilmaz e Mujgan inizia così una collaborazione che diviene ogni giorno più stretta, fino al momento in cui Yilmaz chiede a Mujgan di sposarlo. La donna accetta e per l’Akkar sembra essere arrivato il momento di dire addio a un possibile futuro accanto a Züleyha, anche perché poco dopo le nozze Mujgan scopre di essere in dolce attesa.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, la nascita di Leyla

La gravidanza di Mujgan coincide con la scoperta di Züleyha di aspettare un figlio da Demir. Si tratta del primo figlio che ha davvero da lui, perché come ormai sappiamo Adnan è in realtà figlio di Yilmaz, anche se lo Yaman crede che si tratti di suo figlio.

Le due donne iniziano così a frequentarsi, scambiandosi sensazioni legate al loro nuovo stato. Ovviamente Züleyha si guarda bene dal confessare alla nuova amica i suoi precedenti con Yilmaz, ma le due donne hanno uno scontro a causa di un malinteso su Adnan.

A distanza di tempo Züleyha si reca di nuovo dalla moglie di Yilmaz per riappacificarsi, e mentre è lì inizia ad avere dei dolori ed entra in travaglio. La soccorre Yilmaz, sotto gli occhi della moglie, che non può fare a meno di notare le attenzioni particolari che l’Akkaya pone verso la moglie di Demir.

Züleyha da così alla luce Leyla, una bella bambina. Demir e Hunkar sono al settimo cielo e iniziano a preparare i festeggiamenti durante i quali la piccola Leyla verrà presentata ai parenti. La Altun è così di nuovo madre e stavolta si tratta davvero del figlio di Demir, mentre Yilmaz sembra ormai avviato a diventare padre con il figlio che gli darà Mujgan.

Sarà davvero scritta la parola fine alla storia d’amore tra Yilmaz e Züleyha?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.