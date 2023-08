Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo all’arrivo di Umit a Cukurova. L’arrivo della dottoressa è destinato a cambiare per sempre il destino della famiglia Yaman. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: chi è Umit?

L’arrivo della nuova dottoressa desterà molto interesse tra gli abitanti di Cukurova. L’auto della nuova arrivata andrà in panne e lo Yaman si fermerà ad aiutarla. Se il primo a incontrarla sarà Demir, che resterà colpito dalla sua bellezza, ben presto anche Mujigan avrà modo di fare la sua conoscenza, perché la dottoressa sarà la nuova direttrice dell’ospedale in cui la moglie di Yilmaz lavora. Mujigan vedrà così svanire la prospettiva di poter occupare il posto di rilievo all’ospedale.

Umit si recherà al club per incontrare l’alta società, ma le verrà negato l’accesso. Solo grazie all’intervento di Demir – che riuscirà a farla ammettere come sua ospite – la dottoressa riuscirà a entrare. La complicità Demir e Umit sarà evidente a tutti, e non sfuggirà all’attenzione di Züleyha, che non si sarebbe mai aspettata che il marito guardasse in quel modo un’altra donna.

Nel corso della serata la donna farà la conoscenza di Sevda, e quell’incontro la turberà molto.

Spoiler turchi Terra Amara, cosa nasconde Fikret?

Con il passare dei giorni Umit e Demir si avvicineranno molto, facendo delle lunghe passeggiate e approfondendo così la loro conoscenza. Tutto sembrerà procedere in modo sereno, quando un colpo di scena arriverà a gettare nuove ombre sulla dottoressa.

Umit si recherà nell’ufficio di Fikret e avrà con lui una conversazione misteriosa, al termine della quale i due si scambieranno un bacio. Si scoprirà così che tra Fikret e Umit vi è una relazione, anche se i due fingeranno di non conoscersi. Questo porterà a nuovi interrogativi che promettono di tenerci con il fiato sospeso.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.