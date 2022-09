Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che le cose non si metteranno bene per Demir, che finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso Sait. Ma vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Sait è scomparso

Che fine ha fatto Sait? A chiederselo saranno in molti, tra cui Fekeli, che nelle prossime puntate Terra Amara trasmesse a breve mostrerà grande apprensione per l’improvvisa scomparsa del suo informatore. Per questo motivo Ali deciderà di organizzare una squadra intenta nella ricerca, ma le notizie che arrivano saranno tutt’altro che confortanti.

Sarà infatti Cetin a scoprire il corpo senza vita di Sait, e correrà a informare il suo capo. La furia di Fekeli non tarderà così a farsi sentire e per lo Yaman le cose potrebbero mettersi davvero male.

Spoiler Terra Amara, puntate turche: Sait era una spia di Fekeli

Chi avrà ucciso Sait, e soprattutto perché? La verità non tarderà a venire a galla, perché Fekeli, una volta saputo della morte di Sait non avrà alcun dubbio sull’autore del delitto. L’uomo infatti non era solo lo scagnozzo di Yaman, ma anche un prezioso informatore per Fekeli e Yilmaz! Una volta scoperto che il suo scagnozzo faceva il doppio gioco, Demir non esiterà a ordinare la morte di Sait.

Anticipazioni Turchia Terra Amara: Fekeli accusa Demir della morte di Sait

Fekeli si recherà alla tenuta Yaman per accusare apertamente Demir della morte del suo informatore. Lo Yaman proverà a difendersi dall’accusa, arrivando a puntare un’arma da fuoco contro l’altro. Solo l’intervento tempestivo di Züleyha e di Hunkar riuscirà a scongiurare il peggio, mentre anche Ali continuerà ad aizzarlo dicendosi pronto a dimostrare la sua complicità nell’omicidio di Sait.

Fortunatamente l’arrivo della polizia metterà fine allo scontro, e Yaman verrà arrestato e portato via. Lo Yaman non avrà dubbi sul fatto che presto riacquisterà la libertà, ma un’amara sorpresa lo attende. Il nuovo Pm di Cukurova infatti – dopo aver ascoltato la sua deposizione – deciderà di confermare l’arresto.

Yaman era infatti il solo ad avere un motivo per odiare Sait e così finirà dietro le sbarre. Ma la sua notorietà, e soprattutto l’intervento della madre, riusciranno a ridargli la libertà.

Cosa escogiterà Hunkar per far liberare il figlio? La matriarca dei Yaman è sicuramente una donna piena di risorse e troverà sicuramente il modo per fare uscire Demir di prigione. Siete curiosi di sapere quale piano metterà in atto?

Cosa escogiterà Hunkar per far liberare il figlio? La matriarca dei Yaman è sicuramente una donna piena di risorse e troverà sicuramente il modo per fare uscire Demir di prigione. Siete curiosi di sapere quale piano metterà in atto?