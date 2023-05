Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che una delle coppie “storiche” della soap potrebbe veder coronato il sogno d’amore. Fekeli tornerà infatti a fare la sua proposta a Hunkar nelle prossime settimane. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara anticipazioni Turchia: torna la love story tra Fekeli e Hunkar

Una delle love story che – fin dalla prima stagione di Terra Amara – ha fatto sognare migliaia di fans è senza dubbio quella tra Fekeli e Hunkar. I due protagonisti hanno vissuto per anni il loro sentimento senza poter stare insieme, e quando – dopo oltre quarant’anni – sembrava essere giunto finalmente il momento per la coppia di vivere il loro sogno d’amore alla luce del sole, è arrivata la rivelazione di Züleyha a Fekeli, che ha costretto l’uomo ad “aprire gli occhi”.

A pochi attimi dal fatidico “sì” la moglie di Demir aveva infatti svelato all’uomo quello che era stata costretta a subire a causa di Hunkar, che le aveva impedito di stare con il suo grande amore, obbligandola a sposare suo figlio. Ali Rahmet – deluso dal comportamento della donna che amava – aveva così annullato le nozze, mettendo la parola “fine” al suo sogno d’amore. Le cose però sono destinate a cambiare, e anche per Hunkar e Fekeli c’è un riavvicinamento.

Spoiler Turchia Terra Amara, Hunkar si schiera con Züleyha

Il filmato che Mujigan recapita a Demir finisce per riaccendere la guerra tra Yilmaz e lo Yaman, e proprio la reazione di quest’ultimo si rivela particolarmente dura per Züleyha. L’uomo punisce la moglie negandole il diritto di poter vedere i suoi figli, e in questo frangente Hunkar – che non ha mai fatto mancare il suo appoggio al figlio – si schiera invece con la nuora.

Il cambiamento di Hunkar – che schierandosi con Züleyha fa emergere il suo lato umano – è evidente a tutti e anche Fekeli riesce a ritrovare in lei la donna di cui si era innamorato molti anni prima. Ali Rahmet si rende conto di non poter rinunciare a Hunkar e decide di riprendere la storia con lei.

Terra Amara trame turche, Behice non approva la decisione di Fekeli

Il patrigno di Yilmaz fa una seconda romantica proposta di matrimonio a Hunkar, che accetta. Quando l’uomo comunica la notizia alla sua famiglia, Yilmaz ribadisce che questo non cambierà affatto i suoi rapporti con lo Yaman, mentre Mujigan fa al suocero le sue congratulazioni.

Quella che mostra poca gioia per la nuova notizia è Behice. La zia di Mujigan non manca di fare i suoi auguri a Fekeli, ma al tempo stesso inizia a pensare a un modo per impedire che i due giungano all’altare. Riuscirà nel suo intento?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.