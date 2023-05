Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo ancora Ali Rahmet Fekeli e Hunkar Yaman. Dopo essere giunti a un passo dal fatidico “sì” ed essersi poi allontanati, i due sembrano sul punto di concedersi una seconda chance. Ma cosa accade? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Fekeli si schiera con Mujigan

Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Ali Rahmet schierarsi dalla parte della nuora, soprattutto dopo che quest’ultima le avrà confessato di aver cercato di uccidere Züleyha perché gelosa del marito. A questo punto Fekeli offrirà tutto il suo appoggio alla dottoressa, e – dopo che la stessa Züleyha avrà scagionato completamente Mujigan dichiarando di aver tentato il suicidio perché Demir le impediva di vedere i suoi figli – suggerirà alla pediatra e a Yilmaz di mettere da parte i loro dissapori, per il bene del piccolo Kerem Ali.

Se il consiglio di Fekeli verrà accolto subito dalla dottoressa, lo stesso non sarà per Yilmaz. Il figlioccio di Ali Rahmet inizierà infatti a progettare una fuga in Germania con la sua ex, dopo aver scoperto che Adnan è suo figlio.

Spoiler Turchia Terra Amara, Fekeli e Hunkar rifletteranno sui loro errori

Per i due protagonisti “senior” della soap turca sarà giunto il momento di riflettere sugli errori commessi in passato. Hunkar e Fekeli si daranno appuntamento in un luogo isolato, e la signora Yaman si mostrerà dispiaciuta per aver ostacolato in passato l’amore tra Züleyha e Yilmaz.

Il pentimento della matrona di Cukurova sarà in parte influenzato dalla decisione del figlio Demir di schierarsi dalla parte di Sevda, amante del suo defunto marito Adnan. Ali Rahmet, a questo punto, finirà per confessare a Hunkar che il suo amore per lei non è mai svanito, e le proporrà di tornare insieme. Fekeli sarà sicuro che il loro rapporto possa funzionare, e Hunkar – ancora profondamente innamorata di lui – finirà per accettare.

Terra Amara puntate turche, Hunkar e Fekeli, ci sarà un lieto fine?

La coppia sarà ormai convinta che niente possa ostacolare il loro amore, e che la loro love story si stia avviando verso un lieto fine. Purtroppo però nuove nubi saranno pronte a stagliarsi all’orizzonte. La diabolica Behice non vedrà affatto di buon occhio questo ritorno di fiamma, e sarà disposta a tutto per rovinare la felicità della coppia.

Con un piano diabolico la darklady penserà a un sistema per mettere finalmente le mani sull’ingente patrimonio di Ali Rahmet Fekeli. Cosa avrà in mente Behice?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.