Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Züleyha – dopo aver visto naufragare per sempre il suo sogno d’amore con la morte di Yilmaz – tornerà ad avvicinarsi a Demir. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Yilmaz muore, Züleyha disperata

Proprio quando le strade di Züleyha e Yilmaz tornano a intrecciarsi, e i due amanti – dopo molte vicissitudini e ricatti architettati per tenerli lontani uno dall’altra – ottengono finalmente il “via libera” dai rispettivi partner, un terribile gioco del destino mette la parola “fine” alla loro love story.

A cancellare la bella favola è un incidente d’auto, che vede coinvolto l’Akkaya. Yilmaz si mette al volante della sua auto per recarsi in ospedale dal figlio Kerem Ali, ma lungo la strada ha un brutto incidente. Quando giunge in ospedale le sue condizioni appaiono subito gravissime, tanto che neppure il delicato intervento a cui lo sottopongono i medici riesce a salvarlo.

Yilmaz muore e Züleyha deve affrontare un lutto che segnerà profondamente la sua vita per sempre.

Spoiler Terra Amara, anticipazioni Turchia

In un momento così delicato e difficile la Altun ritrova in Demir una vicinanza importante. L’ex marito – dopo aver capito di non poter tenere legata a sé Züleyha con la forza ed averle quindi concesso il divorzio, rendendola così libera di vivere il grande amore della sua vita alla luce del sole – non le farà mancare tutto il suo appoggio in un frangente così drammatico.

Demir si prenderà cura dell’ex moglie, offrendole una spalla su cui poter contare, e stavolta lo farà senza volere nulla in cambio. Ormai rassegnato all’idea che Züleyha non provi per lui un sentimento forte, accetterà il fatto che potranno essere solo amici e le chiederà di trasferirsi nuovamente a villa Yaman.

Terra Amara, spoiler turchi

Questo porterà inevitabilmente a un riavvicinamento tra i due ex coniugi, e ben presto Züleyha si troverà ad avere un ruolo importante anche all’interno dell’azienda guidata dallo Yaman.

Sarà un nuovo inizio? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.