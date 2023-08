Le anticipazioni Terra Amara che giungono dalla Turchia svelano che la giovane Altun deciderà di non mettere al corrente il marito di un importante scoperta che ha fatto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha scopre l’identità di Fikret

Il giovane Fikret si presenta a Cukurova affermando di essere il nipote di Fekeli, ma ben presto una sorta di mistero avvolge la sua figura. Chi è davvero Fikret Fekeli? A fare luce sulla sua vera identità è Züleyha, che lo sorprende mentre cerca di sottrarre un quadro dall’azienda Yaman.

La donna insegue Fikret, ma lui si accorge della sua presenza e la affronta nel bosco. Il ragazzo se ne va senza darle alcuna spiegazione, e Züleyha rimane intrappolata nel bosco per alcuni giorni. La sua scomparsa crea molta apprensione alla villa, fino a quando Demir non riesce a ritrovarla e riportarla alla tenuta sana e salva.

Züleyha inizialmente non ricorda niente di quanto accaduto, ma una volta al sicuro la giovane inizia a ricordare.

Spoiler turchi Terra Amara, i manifesti appesi a Cukurova

Qualche giorno dopo la cittadina turca viene sommersa di manifesti in cui è riprodotto il quadro autografato da Adnan senior che Fikret aveva sottratto in azienda, insieme a una lettera del padre di Demir nella quale l’uomo negava la paternità del figlio avuto con l’amante.

La Altun e molti residenti di Cukurova notano la grafia identica dei due documenti, e iniziano a pensare che il figlio illegittimo di Adnan senior esista davvero. Züleyha ha però un elemento in più rispetto agli altri, poiché è a conoscenza dell’identità dell’uomo che si è impossessato del quadro. Per lei non sarà così difficile capire che Fikret è in realtà il fratellastro di suo marito Demir.

Anticipazioni turche Terra Amara: Züleyha non rivela al marito la sua scoperta

Tuttavia la donna decide di tenere per sé quanto ha scoperto. Parlando con Sevda Züleyha si dichiara preoccupata dalla possibile reazione di Demir, e teme che il marito possa fare del male a Fikret. Ma per quanto riuscirà a tenerlo all’oscuro?

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.