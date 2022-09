Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo il fratello di Gunter sul punto di confessare di aver ucciso Sait. Ma sarà davvero lui il colpevole? Vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Sait viene ucciso

Lo scagnozzo di Demir viene ucciso nelle prossime puntate di Terra Amara, e neppure la notorietà della famiglia Yaman riuscirà a tenere il ricco imprenditore fuori dai guai. Sorpreso mentre tenterà di mettere a tacere definitivamente Fekeli, Demir verrà condotto via e arrestato. Si apriranno così per lui le porte della prigione.

Nelle prossime puntate Terra Amara Demir finirà dietro le sbarre, ma la sua permanenza in carcere sembrerà avere le ore contate. Se con la sua deposizione non sarà riuscito a convincere il nuovo Pm di Cukurova, la confessione del fratello di Gunter si rivelerà fondamentale per la libertà di Demir.

Terra Amara, puntate turche: Gaffur confessa l’omicidio di Sait

Hunkar non si arrenderà davanti all’accusa di omicidio mossa nei confronti del figlio e – quando l’avvocato le comunicherà che il solo modo per poterlo scagionare è che qualcun altro confessi il delitto – si metterà alla ricerca di una soluzione.

Nel suo “mirino” finirà Gaffur, e la matrona dei Yaman non esiterà a corromperlo promettendo a lui e Saniye un’ampia proprietà terriera e una cospicua somma di denaro. Nelle nuove puntate turche di Terra Amara il fratello di Gulten, dopo essersi confrontato con la moglie, deciderà di accettare la proposta di Hunkar, anche perché il legale gli assicurerà che in questo modo dovrà trascorrere due anni in carcere e poi sarà di nuovo libero e ricco.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, il piano di Hunkar fallisce

Dopo che il capomastro avrà accettato la proposta della sua padrona niente sembrerà più ostacolare la scarcerazione di Demir. Eppure qualcosa andrà storto nelle prossime puntate turche di Terra Amara!

Sarà lo stesso Demir a impedire l’attuazione del piano elaborato da sua madre, convinto che gli abitanti di Cukurova sospettino che Gaffur sia stato corrotto per prendere il suo posto. Lo Yaman comunicherà così a sua madre l’intenzione di rimanere in carcere fino a quando non riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Per lui si prospetterà così un lungo periodo di prigionia, mentre Gaffur e Saniye vedranno sfumare il loro sogno di ricchezza!

Per sapere qualcosa di più su questa intricata vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.