Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori ci sarà Uzum, la bambina adottata da Saniye e Gulten. Proprio la piccola sarà infatti “custode” di un segreto che Hunkar cercherà in ogni modo di scoprire. Nelle prossime puntate vedremo infatti la bambina svelare a Saniye che ha un segreto con il signor Yaman senza rivelarne il contenuto. La domestica correrà ad avvertire Hunkar e la matrona non tarderà a sospettare di cosa si tratti. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Demir nasconde Adnan e Leyla

Mentre Züleyha si trova in carcere – accusata del tentato omicidio del marito – Demir le impedisce di vedere i figli. Hunkar però non sembra affatto disposta a rispettare il divieto imposto dal figlio e – recandosi a trovare la nuora in carcere – decide di portare con sé Adnan e Leyla.

La cosa fa indispettire il ricco imprenditore che – dopo aver compreso di non poter contare sulla complicità della madre – decide di portare via i bambini dalla villa nascondendoli dove nessuno potrà trovarli.

Spoiler Turchia Terra Amara, Uzum sale di nascosto sull’auto di Demir

Mentre la bambina gioca a nascondino nel piazzale della villa finisce per “intrufolarsi” nell’auto di Demir. Lo Yaman non si accorge della presenza della piccola e – dopo aver messo in moto la macchina – si reca nel nascondiglio dove ha portato i suoi figli.

Uzum scopre così casualmente dove si trovano i suoi “amichetti” e Demir, una volta resosi conto della presenza della bambina, cerca di convincerla a mantenere il segreto con tutti. Più tardi la bimba, chiacchierando con Saniye racconterà di avere un segreto con il padrone. La domestica non riesce a farsi dire di cosa si tratta ma decide di parlarne con Hunkar.

Terra Amara puntate turche, Hunkar cerca di carpire il segreto di Uzum

La matrona non tarda a comprendere quale possa essere il segreto che la piccola condivide con suo figlio, e per cercare di scoprire qualcosa di più cerca di ingraziarsi la bambina. Uzum ha espresso il desiderio di poter frequentare la scuola, e la signora Hunkar cerca di fare leva sulle proprie conoscenze. Pur essendo ormai a metà dell’anno scolastico la bambina riesce a frequentare la scuola, e Hunkar per l’occasione le compra tutto il materiale didattico necessario.

La madre di Demir accompagna Uzum a mangiare un gelato, chiedendole di mantenere con lei il segreto visto che a quell’ora la piccola non avrebbe dovuto mangiare dolciumi. Hunkar usa la stessa tattica del figlio, e sembra che questo riesca a dare i risultati sperati.

Uzum finisce con il dire a Hunkar dove si trovano i suoi nipotini!

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.